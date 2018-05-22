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Меган Маркл подлизывается к коварной мачехе принца Гарри
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Меган Маркл подлизывается к коварной мачехе принца Гарри 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл старательно пытается найти друзей в Букингемском дворце. Она воспользовалась официальным мероприятием для того, чтобы наладить отношения с родственниками супруга.
Сегодня, 22 мая, Гарри и Меган впервые посетили официальное мероприятие в качестве мужа и жены. Они пришли на прием в честь 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце.
Присутствующие отметили, что во время празднования Маркл проводила много времени рядом с мачехой своего супруга герцогиней Корнуэлльской Камиллой. Женщины о чем-то мило болтали, шептались, и, порой, заливались дружным смехом, чем привлекали внимание гостей торжества.
Поклонники, были смущены таким поведением Меган, ведь ранее она во всеуслышание заявляла о том, что во всем пытается подражать матери своего супруга принцессе Диане. А учитывая скандал, в котором была замешана Камилла, герцогине Сассекской следует скорее сторониться новой супруги принца Чарльза, нежели подлизываться к ней.
Отметим, что брак родителей Гарри — принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за Камиллы. Герцогиня Корнуэлльская состояла в близких отношениях с сыном королевы еще до его женитьбы, однако ее кандидатура как невесты не устроила королеву. Брак Чарльза и Дианы никак не повлиял на взаимоотношения влюбленных, они продолжали периодически встречаться.
Чарльз и Камилла поженились только в 2005 году. Королева свадьбу не одобрила и прийти на торжество отказалась, поэтому бракосочетание отпраздновали без свойственных монаршим особам пышности и размаха — их они зарегистрировали отношения в муниципальном департаменте Виндзора.
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