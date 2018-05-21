На племянника жены принца Гарри пожаловались полицейским 

Племянник герцогини Сассекской, сын брата Меган Маркл по отцу 25-летний Тайлер Дули едва не угодил за решетку после того, как появился в одном из британских клубов с ножом и баллончиком с газом. Впрочем, ему удалось отделаться предупреждением от полиции, которую вызвала охрана заведения.
"Полиция была вызвана охраной клуба на Юнион-стрит Кингстона рано утром в воскресенье 20 мая, после того, как мужчина, пытаясь войти в клуб, заявил, что у него есть нож", — говорится в сообщении правоохранительных органов, которое приводит РИА Новости.
Агентство отмечает, что Дули, его брать и их мать прибыли из США в Великобританию незадолго до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Ожидалось, что им предстоит комментировать события свадебной церемонии на одном из местных телеканалов, однако в итоге они в эфире так и не появились. Возможно, это произошло потому, что ранее племянник раскритиковал будущую жену принца Гарри, которая даже не пригласила Дули на свадьбу.