На племянника жены принца Гарри пожаловались полицейским

Племянник герцогини Сассекской, сын брата Меган Маркл по отцу 25-летний Тайлер Дули едва не угодил за решетку после того, как появился в одном из британских клубов с ножом и баллончиком с газом. Впрочем, ему удалось отделаться предупреждением от полиции, которую вызвала охрана заведения.

Полиция была вызвана охраной клуба на Юнион-стрит Кингстона рано утром в воскресенье 20 мая, после того, как мужчина, пытаясь войти в клуб, заявил, что у него есть нож", — говорится в сообщении правоохранительных органов, которое приводит РИА Новости