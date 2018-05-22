Шок и шик: чем свадьба принца Гарри и Меган Маркл удивила королевскую семью

На днях Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, официально вступив в ряды членов королевской семьи. Церемония венчания внука Елизаветы II в этот раз была очень необычной. Например, в часовне Святого Георгия никогда не звучал госпел, и чопорные англичане не особо это оценили. «Вечерка» вспоминает самые резонансные моменты, произошедшие на свадьбе Меган и принца Гарри

Нецензурная брань

Жители разных стран, пристально следившие за церемонией бракосочетания, распространили информацию, что Маркл выругалась, когда вместе с принцем Гарри выезжала из церковных ворот. Как утверждают интернет-пользователи, новоиспеченная герцогиня, удивившись красоте территории, сказала: «F…». Такая выходка непростительна для члена королевской семьи. Но вскоре издание DailyMail опровергло это заявление, объяснив, что Меган произнесла: «Wow!», удивившись большому количеству людей, которые пришли к церковной ограде поприветствовать молодоженов.

Бывшие подружки

Принц Гарри умудрился пригласить на собственную свадьбу бывших девушек. Если Челси Дейви на церемония была весела и приветлива, то Крессида Бонас всем свои видом показывала, что ей не нравится здесь находиться. Девушка была спокойна, но еле сдерживала слезы, когда принц стоял у алтаря. Жизнерадостный и яркий наряд Крессидв совсем не соответствовал ее внутреннему состоянию. Занудный проповедник и странная клятва

Выступление американского пастора заняло больше 40 минут. Его эмоциональная речь заставила чопорных британцев негодовать, смущенно тупить взгляд. Более того, проповедник то и дело забывал слова и заглядывал в планшет. Лишь мать невесты Дория Рэгланд не могла сдержать слез.

Меган Маркл также внесла изменения в слова клятвы. Она не обещала слушаться своего мужа — этот пункт просто убрали, а у Гарри все было по форме.

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Незабудки для леди Ди: свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

"Свадьба года" — так в прессе называют свадьбу младшенького из двух принцев, Гарри. Три тысячи гостей, толпы людей на улицах. Да и мы, в России, следили за новостями с торжества, хотя, кажется, нам-то что до Виндзоров (далее…)

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