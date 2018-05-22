Как российская «молочка» заражается бактериями во время транспортировки

Кто «гонит» фальсификат? Скоро узнаем

Специалисты организаций исследовали творог 9%-ной жирности, питьевое молоко 3,2%-ной жирности и сливочное масло 72,5%-ной жирности. Фальсификация немолочными жирами выявлена лишь в 8 пробах молока из 90 отобранных и в 6 пробах творога из 73 отобранных. В целом этот показатель не превышает 8%.

Как пояснила корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь Российской системы качества Мария-Марта Галичева, было охвачено более 70% рынка молочной продукции, в случае молока — 80%, т.е. практически все, что представлено в торговых точках на территории всей страны.

«К сожалению, мы увидели превышения требований действующего законодательства по микробиологическим показателям, в частности — по плесени, общей бактериальной обсемененности и т.д. Это связано с нарушениями условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Они могут возникнуть и в распределительном центре, и в магазине, и при транспортировке продукции» — отметила Мария-Марта Галичева.

Также в ряде проб обнаружено превышение по антибактериальным веществам. Больше всего оно выявлено в твороге — в 9 случаях. Что касается содержания токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина, то ни в одном образце не обнаружено их превышения по нормам техрегламента. Также не выявлено ни одного образца с превышением радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.

К сожалению, на данный момент, широкому кругу потребителей пока неизвестно, продукция каких именно производителей была «забракована». Однако в Роскачестве обещают, что оно готовит для публикации на своем портале подробную информацию об этом исследовании.

«Это все детальные описания исследованных торговых марок, их достоинств и недостатков. Мы адаптируем исследование для потребителя, подготовим инструкции по выбору молочной продукции высокого качества» — дополнила Мария-Марта Галичева.

Кто в молоке живет?

Эксперты и участники рынка положительно отреагировали на результаты исследований. Как считает исполнительный директор Национального Союза производителей молока Артем Белов, данные исследования показали отсутствие проблемы масштабной фальсификации жирами немолочного происхождения. Более того, с годами доля фальсифицированной продукции снижается.

«Результаты исследования отражают реальную картину на рынке и соответствуют тем данным, которыми располагает Руспродсоюз, — поясняет корреспонденту «ФедералПресс» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков . — Показатели такие, какие они есть, и, на наш взгляд, главное не оценить полученные цифры как «хорошие» или «плохие», а выявить существующие проблемы и найти для них решение».

Поясним, что в законодательстве существует понятие молокосодержащего продукта, это позволяет легально использовать растительный жир при производстве таких продуктов. Другое дело, закон требует от производителя сообщать об этом на этикетке. Фальсификат в данном случае — выдача одного продукта за другой. Потребитель должен сам делать выбор, а предприятие честно сообщать о составе продукта. Поэтому от фальсификата вряд ли можно отравиться и заболеть. Но потерять деньги — да. Просто растительный жир дешевле, чем животный, как маргарин дешевле сливочного масла.

«По подсчетам аналитиков Союзмолоко, процент фальсификата продолжает сокращаться, что связано с усиленным контролем властей и торговых сетей, — пояснил Артем Белов корреспонденту «ФедералПресс». — Так, в 2014 году его доля превышала 10%, в данный момент Роспотребнадзор фиксирует около 4% в среднем по рынку по году. Есть наиболее чувствительные категории: сыр, масло, сгущенное молоко, а также сфера госзакупок, где риски выше».

Также он подчеркнул, что проверка была эффективной с точки зрения развенчания мифов о масштабных фальсификациях в молочной отрасли. Хотя и нельзя сказать, что 250 образцов, — это масштабное исследование.

Тем не менее, надо вспомнить, что Роспотребнадзор регулярно проводит свои собственные проверки. Только в первом квартале текущего года специалисты ведомства исследовали свыше 45 тыс. проб молочной продукции. И это значительно превышает выборку исследования, о котором мы говорим. Как сообщили в Роспотребнадзоре, доля проб молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативам по содержанию нежелательных микроорганизмов, в последние годы остается низкой — менее 1% (1 квартал 2018 — 0,02%, 2017 — 0,03%). По микробиологическим показателям отмечается снижение удельного веса молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, с 5% в 2013 году до 3,8% в 1 квартале 2018 года.

Как будут наказаны провинившиеся?

Естественно, главный вопрос проведенного исследования, какие действия на практике за ним последуют, чтобы уменьшить долю фальсификата и некачественной продукции в целом.

По словам пресс-секретаря Российской системы качества Марии-Марты Галичева, сейчас контрольно-надзорные органы работают с производителями, которые допустили фальсификацию продукции. Будут приняты меры в рамках своих полномочий.

«На сегодня именно в рамках проводившейся проверки приостановлено 12 сертификатов и деклараций о соответствии, наложено 37 административных штрафов на юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, общая сумма штрафов на сегодняшний день — 2,5 млн руб.», — пояснил корреспонденту «ФедералПресс» Сергей Белов

При этом, как сообщают в Роспотребнадзоре, только за первый квартал 2018 года по результатам проведенных надзорных мероприятий с реализации было снято более 20 т молока и молочных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям.

Как быть дальше?

Но что делать дальше? Изменится ли ситуация через несколько лет?

По словам Сергея Белова, одна из проблем молочного рынка заключается в том, что в данный момент нет единых стандартов проверки по выявлению остаточных следов антибиотиков на предприятии при приемке сырья, на ферме, в сети контролирующими органами.

«Необходима доработка и принятие единых критериев. — считает он. — Также не доработан метод определения сухого молока в питьевом. Кроме того, есть несколько методик определения растительных жиров, к каждой из которых могут возникать вопросы при трактовке. Надеемся, что будет проведена совместная работа по совершенствованию методологической базы».

О необходимости выявлять сухое молоко добавляет и Мария-Марта Галичева. По ее словам, в программу испытаний был включен метод изучения сухого молока в пастеризованном молоке, и сличение результатов лабораторий сразу двух контрольно-надзорных органов подтвердили достоверность метода именно в отношении пастеризованного молока.

«Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о введении метода выявления сухого молока для обязательного контроля. Я хочу напомнить, что технический регламент Таможенного Союза на молоко не допускает наличие сухого молока». — поясняет она корреспонденту «ФедералПресс».

Кроме того, остается проблема антибиотиков. Сегодня в России нормируются не все группы антибактериальных препаратов. Поэтому, считает пресс-секретарь Роскачества, возможно, необходимо расширение списка групп антибиотиков.

Но надо понимать, что дело не всегда в производителях. Те, кто перевозят продукт, хранят и продают его, тоже должны отвечать.

«С точки зрения производителей следует обратить внимание на механизм контроля за холодной цепочкой поставок. — подводит итог в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. — Результаты исследования всех трех ведомств выявили ряд нарушений микробиологических показателей, однако это не всегда говорит о вине пищевых предприятий. Порой условия хранения молочной продукции нарушаются во время транспортировки или уже на складе торговой сети. При этом прямые репутационные риски при обнаружении этой проблемы несет только производитель. На наш взгляд, это неправильно. Эту проблему нужно решать. Как вариант это может быть сделано с помощью систем отслеживания продукта».