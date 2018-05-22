За что Наоми Кэмпбелл разбивала сердца и лица

Много лет назад, когда Наоми была хрупкой темнокожей девочкой с трогательными косичками, она постоянно скандалила в школе. По тому, как она выглядела, нельзя было сказать, что от ребенка можно ждать безобразий, но те постоянно происходили: Наоми грубила учителям, дралась с девочками, мальчикам тоже перепадало. Брала свое африкано-китайско-ямайская кровь, безумная смесь, взрывоопасная, как коктейль Молотова. А может, дело было в тяжелой домашней обстановке. Отец Наоми, тунисский араб Азедин Алайя, успешнейший дизайнер одежды, бросил ее мать, балерину Валери Моррис, когда девочке было четыре месяца, и с тех пор в их доме все пошло не так.

С мамой Наоми не ладила, отношения с отчимом у нее были жуткими, и она старалась поменьше бывать дома. Девочка постоянно околачивалась на улице — там-то ее и увидел скаут модельного агентства. Тогда Наоми было 15 лет, и ее неожиданно начавшаяся карьера модели стремительно пошла в гору: через год она была на обложке Elle и участвовала в самых престижных показах. Наоми пробовала себя как певица, снялась в нескольких десятках фильмов, ее любили Майк Тайсон Роберт Де Ниро , танцовщик Хоакин Кортес — она застала его в постели с мужчиной и после этого чуть было не покончила с собой. У нее были романы с Флавио Бриаторе и русским миллиардером Владиславом Дорониным . Наоми собиралась за него замуж, но из этого ничего не вышло. Всех ее мужчин не перечесть, объединяет их то, что они знамениты или богаты — или и то, и другое вместе. По сравнению со школьными годами жизнь Наоми Кэмпбелл полностью изменилась, но кое-что все же осталось прежним. Она все также любит скандалы и при случае не прочь подраться — супермодель занимается этим азартно и со знанием дела.

В первую очередь страдают служанки. Причиной потасовок часто становятся потерявшиеся джинсы: Наоми обвиняет прислугу в том, что джинсы украдены, затем события развиваются по всякому.

Одной служанке Наоми запустила в голову украшенным бриллиантами мобильным телефоном, да так удачно, что попала точно в затылок, и рассекла его до кости. С другой сошлась в рукопашную: женщины катались по полу, визжали и царапались. Для служанок это оказалось божьим подарком: Наоми, как правило, откупается от исков. Но ударив ногой в голову собственного шофера, сидевшего за рулем, она рисковала им, машиной и здоровьем. Бедняга спросил ее, почему они с Дорониным не женятся — тут-то Наоми ему и врезала. Шофер сильно разбил лицо о руль, но его банковский счет после этого пополнился.

Наоми расцарапала лицо женщине, с которой повздорила в аэропорту, после того, как авиакомпания потеряла ее багаж, плюнула в лицо полицейскому. Она платила штрафы и в порядке назначенных судом общественных работ мыла полы в автобусном депо. На курсы психотерапии по управлению гневом Наоми так и не пошла.

Наоми пыталась объявить войну русскому дизайнеру Ульяне Сергеенко , чья реплика в Instagram показалась ей расистской. Эта история заглохла, благодаря ей Сергеенко получила неплохую рекламу, но ей повезло, что она не попала Наоми под горячую руку.

Черной пантерой Наоми Кэмпбелл прозвали за пружинящую походку, но то, что это совпадает с названием знаменитой в прошлом организации афроамериканских террористов кажется не случайным. Она быстро выходит из себя и больно бьет — точно также, как и в школьные годы.