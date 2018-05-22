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Школьники из Бибирева побывали на фабрике по производству мороженого
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Школьники из Бибирева побывали на фабрике по производству мороженого 

Управа района Бибирево 52 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики школы № 1413 на минувшей неделе побывали на фабрике по производству мороженого. Во время экскурсии ребята прошли по основным участкам фабрики и увидели весь процесс производства этого лакомства, сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Школьники побывали на складе, где хранятся все ингредиенты для мороженого, увидели вафельный участок, где пекут ароматные стаканчики, осмотрели варочный участок, где узнали о том, что мороженое бывает теплым и умеет передвигаться по трубам, а также побывали на основном участке, где установлены фризеры, станки, конвейеры, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, экскурсанты приняли участие в мастер-классе по украшению шариков мороженого, в ходе которого узнали, как вкусно и красиво можно есть это лакомство: дети украсили шарики мороженого сладкими топпингами и отведали получившийся десерт.
После экскурсии каждый участник получил подарок-сюрприз от фабрики мороженого. (вт)
Женский форум
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