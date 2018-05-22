Школьники из Богородского побывали в мороженом раю

Экскурсия на фабрику мороженого «Баскин Роббинс» была организована для ребят.

Ученики младших классов школы №1797 района Богородское в середине мая совершили экскурсию по самой «вкусной» фабрике мороженого — «Баскин Роббинс». Дети узнали, что во всем мире ежедневно более миллиона человек покупают мороженое этого производителя, а мировая сеть кафе-мороженое «Баскин Роббинс» представлена в пятидесяти странах и насчитывает более семи тысяч кафе.

Гостеприимные хозяева показали юным экскурсантам, как происходит процесс приготовления холодного лакомства, как работают холодильники, конвейеры, фасовочные машины и многое другое.

А в конце экскурсии школьники попробовали мороженое, которое только что было приготовлено. Конечно же, восторгу у ребят не было предела.