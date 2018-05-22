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Школьники из Богородского побывали в мороженом раю
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Школьники из Богородского побывали в мороженом раю 

Официальный сайт управы района Богородское 54 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Экскурсия на фабрику мороженого «Баскин Роббинс» была организована для ребят.
Ученики младших классов школы №1797 района Богородское в середине мая совершили экскурсию по самой «вкусной» фабрике мороженого — «Баскин Роббинс». Дети узнали, что во всем мире ежедневно более миллиона человек покупают мороженое этого производителя, а мировая сеть кафе-мороженое «Баскин Роббинс» представлена в пятидесяти странах и насчитывает более семи тысяч кафе.
Гостеприимные хозяева показали юным экскурсантам, как происходит процесс приготовления холодного лакомства, как работают холодильники, конвейеры, фасовочные машины и многое другое.
А в конце экскурсии школьники попробовали мороженое, которое только что было приготовлено. Конечно же, восторгу у ребят не было предела.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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