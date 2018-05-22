Дочь Марины Голуб верит, что «мама до сих пор рядом

Продюсер и режиссер Анастасия Голуб рассказала, чему научилась у мамы и почему не смирилась с ее уходом.

Марина Голуб много снималась в кино и сериалах, строила успешную карьеру на телевидении. Но все оборвалось в один миг — трагическая автокатастрофа, случившаяся в ночь с 9 на 10 октября 2012 года, унесла жизнь актрисы. Марине было всего 54 года. Ее дочь Анастасия (родилась в первом браке Голуб с предпринимателем Евгением Тройниным. — Прим. «Антенны»), продюсер и режиссер, признается, что многое взяла у мамы.

— Главное, чему я научилась, — не грустить, не отчаиваться, не хандрить, — делится Анастасия. — У мамы была невероятная способность преодолевать трудности с улыбкой.

У нее непросто складывались отношения с кинематографом, она прошла большой путь, чтобы доказать, что достойна работать на одной из главных сцен страны — в Московском художественном театре. Когда я маленькая канючила, она говорила: «Под лежачий камень вода не течет». И я шла и делала через «не хочу». Ну и лентяйничать-то в нашей семье особо не получалось. И бабушка (артистка Людмила Голуб. — Прим. «Антенны»), и мама относились к жизни с таким энтузиазмом и позитивом, настолько жадно хватали каждое мгновение, что и я сама следовала за ними.

Мне привили особое отношение к застольям. Вот буквально недавно праздновала день рождения (7 апреля телеведущей исполнилось 33 года. — Прим. «Антенны») и собрала дома аж 35 человек. Сама готовила, накрывала на стол и достала абсолютно все тарелки, которые у меня только были. Мне захотелось большого домашнего торжества, ведь в детстве мама часто собирала друзей. Мы вместе составляли список приглашенных, потом писали перечень продуктов и блюд, чтобы всех накормить.

Причем мама не просто готовила, но и поддерживала атмосферу за столом. Не люблю слово «тамада», но она в буквальном смысле вела застолье. У нее я научилась готовить вкуснейшие жареные баклажаны с чесноком, зеленью и майонезом. Вместе делали сырные шарики: смешивали сыр с зеленью, чесноком, маслом и проворачивали все это через мясорубку. Ну и уплетали за обе щеки с помидорами. На небольшую компанию мама делала пиццу или штрудель.

У мамы научилась готовить вкуснейшие баклажаны с чесноком и майонезом

До сих пор верю, что мама за мной наблюдает. Когда мне было особенно тяжело после ее ухода и я не знала, чем заполнить пустоту, раздался телефонный звонок. Это был продюсер программы «Девчата», который пригласил меня в качестве ведущей. Верю, что это мама меня услышала в тот момент.

У нее вообще была невероятная «чуйка». И хотя благодаря ей же я выросла самостоятельным и независимым человеком, она всегда чувствовала, когда мне было плохо. И звонила именно в те минуты. Одного ее слова, интонации было достаточно, чтобы развеять сомнения и заставить улыбаться.

Она и сейчас со мной. Может, мне самой подсознательно так просто легче думать, а может, мама была человеком с такой бешеной энергетикой и любима столькими людьми, что она не может взять да испариться. Ее нахождение рядом — пусть в моих мыслях — и есть моя сила.

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