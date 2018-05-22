Женщины возгордились послеродовыми растяжками и выставили их на обозрение

Недавно перенесшие роды женщины решили доказать в Instagram, что послеродовое состояние тела — это естественно, пишет The Sun. В аккаунте TakeBackPostPartum («Восстановление после родов») они опубликовали сотни фотографий, демонстрирующих реальное состояние тела после родов.

Цель профиля — опровергнуть идею необходимости немедленно приходить в идеальную физическую форму после родов. Роженицы иронизируют над своим изменившимся телом и подбадривают других женщин, которые страдают от послеродовой депрессии или не могут принять себя в новом состоянии.

«Художественное наследие матери-природы. Если это великолепно для нее, это великолепно для тебя».

«О, все женщины, которые стали мамами — вы потрясающие. Носите ваши растяжки с гордостью. Пусть наши дочери услышат, как мы позитивно говорим о наших телах и их изменении после того, как вы выносили их. Пусть они будут воспитаны в семьях, где их радуют и лелеют не за их внешний вид».

В мае фотографы отстояли право публиковать в Instagram снимки, сделанные во время родов. Соцсеть блокировала их как демонстрирующие порнографию и сцены насилия из-за демонстрации женских половых органов и груди рожениц, а также младенцев в крови. Фотограф и активистка Селена Ролласон заявила, что сексуализация процесса родов недопустима, потому что роды — естественный процесс.