Секция дыхательной гимнастики открылась в районе Лефортово

Секция по оздоровительной дыхательной гимнастике в рамках проекта «Московское долголетие» заработала в филиале «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый».

— Попадание кислорода в кровь ускоряет обмен веществ, регулирует потоотделение, а значит, в холода люди меньше мерзнут, а в жару — реже перегреваются, что очень важно для пожилых людей, — поясняет тренер и ведущий секции Василий Цыпанин.

Секция пользуется популярностью. И участники занятий заметили положительный эффект от физических упражнений: они стали меньше уставать.

Занятия проходят по адресу: улица Энергетическая, 5. Активные пенсионеры, которым не хватает физических нагрузок, посещают у этого же тренера еще и фитнес-группу «Движение — жизнь». По вторникам они занимаются силовой нагрузкой с гантелями для укрепления мышц, а по четвергам — растяжкой.