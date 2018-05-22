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Секция дыхательной гимнастики открылась в районе Лефортово
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Секция дыхательной гимнастики открылась в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Секция по оздоровительной дыхательной гимнастике в рамках проекта «Московское долголетие» заработала в филиале «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый».
— Попадание кислорода в кровь ускоряет обмен веществ, регулирует потоотделение, а значит, в холода люди меньше мерзнут, а в жару — реже перегреваются, что очень важно для пожилых людей, — поясняет тренер и ведущий секции Василий Цыпанин.
Секция пользуется популярностью. И участники занятий заметили положительный эффект от физических упражнений: они стали меньше уставать.
Занятия проходят по адресу: улица Энергетическая, 5. Активные пенсионеры, которым не хватает физических нагрузок, посещают у этого же тренера еще и фитнес-группу «Движение — жизнь». По вторникам они занимаются силовой нагрузкой с гантелями для укрепления мышц, а по четвергам — растяжкой.
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