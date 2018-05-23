Чревоугодие: нелепая смерть короля Швеции, которого убила булочка

Адольф Фредрик, правивший в Швеции в период с 1751-1771 гг не стал выдающимся королем, но все равно смог запомниться своей историей жизни и смерти. Согласно заметкам, монарх любил мастерить табакерки, а не управлять страной, однако все равно его любил народ, а также он стал образцовым семьянином и запомнился добротой. Однако большая любовь ко вкусной пище оказалась для него губительной. Согласно традициям, перед стартом Великого поста на просторах Швеции организовывают «жирный вторник», который является аналогом Масленицы. В указанный день в обществе принято предаваться веселью и наедаться до упаду, чтобы последующий год оказался еще более удачным и урожайным. Этим и занимался Адольф Фредерик, которому в 1771 исполнилось 60 лет. 12 февраля он со своей семьей праздновал «жирный вторник», однако имевшиеся у правителя в течение многих лет вредные привычки уже предрешили его смерть.

Неизменным атрибутом упомянутого мероприятия в Швеции являлись булочки семла, выпекаются которые с кардамоном и начинкой из масляного крема, включающего миндаль и сливки. Ежегодно в современности шведы способны в день поглотить порядка 50 млн таких угощений, а король любил их больше остальных блюд праздника. В фатальный для себя день Адольф Фредрик перекусил омарами с икрой, затем на очереди оказался суп из кабачков. В трапезу, кроме того, вошла копченая сельдь и кислая капуста. Свой обед монарх решил подытожить булочками семла, подавали которые в специальной глубокой тарелке, заливая предварительно молоком. Королю преподнесли 14 мучных изделий, а запивал их он шампанским, но после такого сытного обеда неожиданно ощутил серьезное недомогание. Завершилось все тем, что правитель умер вследствие несварения желудка. В историю он вошел как правитель, объевшийся до смерти, но его кончина спровоцировала бурное сожаление среди подданных.]]>