Нелепая смерть короля Швеции, которого убила булочка

Шведский король Адольф Фредрик попал на трон в 1751 году благодаря российской императрице Елизавете, но так и не стал выдающимся правителем, реформатором или полководцем. Бесталанный монарх, тем не менее, был любим народом, слыл образцовым семьянином и человеком доброго нрава. Хотя ему больше нравилось мастерить табакерки, чем управлять страной. А еще он очень любил вкусно покушать. Именно это «увлечение» его и сгубило.

Перед началом Великого поста шведы, как и многие другие народы, празднуют «жирный вторник», аналог нашей Масленицы. В этот день принято не только веселиться до упаду, но и наедаться до отвала, ведь традиционно считалось, что обильная еда сделает грядущий год удачным и урожайным.

«Бобовый король», фламандского художника Якоба Йорданса

Конечно же такой чудесный праздник не смог пройти мимо нашего чревоугодника Адольфа Фредерика, который 12 февраля 1771 года вместе со всеми шведами отмечал жирный вторник. В ту пору монаху было 60 лет, и многолетние вредные привычки уже сделали свое черное дело.

В Швеции непременным атрибутом «жирного вторника» с незапамятных времен были булочки семла. Это — сдобная выпечка с кардамоном, начиненная жирным кремом из масла и сливок с миндалем и прицепа на сахарной пудрой. Каждый год в «жирный вторник» шведы съедают около 50 млн булочек-семла. И это при том, что каждая такая булочка — калорийная бомба.

Шведские булочки семла — символ «жирного вторника»

Тот день шведский король плотно отобедал: сначала он отведал омаров с икрой, потом ему принесли суп из кабачков, копченую сельдь и кислую капусту. Свою сытную трапезу монарх по традиции завершил булочками-семла, которые в ту пору было принято ставить в глубокую тарелку и заливать молоком. Булочек на стол подали 14 штук, и государь съел их одну за другой, запивая теплым шампанским. После обеда он почувствовал легкое недомогание, а потом его хватил удар, и он умер от несварения желудка.

Член шведского правительства, граф Оксеншерна записал в дневнике, что «сия кончина подобала не государю, но деревенскому попу». Адольф Фредрик навечно вошел в историю как «король, объевшийся до смерти».

Могила Адольфа Фредерика

Тем не менее, смерть 60-летнего монарха вызвала всеобщее сожаление в шведском обществе: несмотря на нерешительность и отсутствие особых достижений подданные любили этого ставленника России на шведский трон.