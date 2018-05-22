Зеленоградский роддом устраивает прямые эфиры в Инстаграм

Успешно реализуется новый проект зеленоградского роддома — прямые эфиры в Инстаграм, когда зеленоградцы на свои вопросы могут получить в режиме онлайн ответы от лучших специалистов роддома ГКБ им. М. П. Кончаловского.

Уже проведены два эфира — об эрозии шейки матки и о партнерских родах. Последний эфир состоялся 21 мая. Врач акушер-гинеколог, заведующая послеродовым отделением В. Е. Плашкевич рассказала слушателям, как подготовиться к партнерским родам, что взять с собой и дала много другой полезной информации.

Запись прямого эфира можно посмотреть на сайте зеленоградской горбольницы. Он называется: «Учимся рожать вместе или что такое партнерские роды?»

Также все желающие могут подписаться на страницу родильного дома в Инстаграме.