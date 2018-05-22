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Зеленоградский роддом устраивает прямые эфиры в Инстаграм
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Зеленоградский роддом устраивает прямые эфиры в Инстаграм 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Успешно реализуется новый проект зеленоградского роддома — прямые эфиры в Инстаграм, когда зеленоградцы на свои вопросы могут получить в режиме онлайн ответы от лучших специалистов роддома ГКБ им. М. П. Кончаловского.
Уже проведены два эфира — об эрозии шейки матки и о партнерских родах. Последний эфир состоялся 21 мая. Врач акушер-гинеколог, заведующая послеродовым отделением В. Е. Плашкевич рассказала слушателям, как подготовиться к партнерским родам, что взять с собой и дала много другой полезной информации.
Запись прямого эфира можно посмотреть на сайте зеленоградской горбольницы. Он называется: «Учимся рожать вместе или что такое партнерские роды?»
Также все желающие могут подписаться на страницу родильного дома в Инстаграме.
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