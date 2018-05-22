Чувства напоказ

Теплая погода пробудила чувства в молодых людях.

Сегодня утром на станции «Новослободская» в вагон метро зашла симпатичная парочка. Ребята наслаждались каждым мгновением, проведенным вместе, буквально не могли оторваться друг от друга. Мне это зрелище показалось довольно милым. Они не буянили, не вели себя вульгарно. В общем, никому не мешали. Но одна женщина всю дорогу смотрела на них с неодобрительной гримасой. Терпела она станции три. А затем встала, насупила брови, подошла к ним и сказала: «Хватит! Здесь вам не брачное агентство!» Сказать, что молодые люди были в шоке — не сказать ничего.

И ведь правда, ну что они такого сделали? Парень и девушка, едут на учебу или работу, тихо наслаждаются друг другом. Я такие пары вижу на дню раз по пятьдесят. И я радуюсь за них, про себя желаю гармонии и удачи, ведь это любовь, переполняющие сердце чувства. Воображение сразу же рисует серенады под окном, цветы и милые презенты. Вспоминаю и то, как я добивался свою вторую половину. А тут какая-то ворчливая особа заявляет, что нежностям в вагоне метро не бывать.

И самое грустное, что она, эта дама, такая не одна. И на моем пути порой попадались такие люди. Да и высказывались они, бывало, гораздо жестче.

Почему люди разучились радоваться чужому счастью? Ведь когда иностранцы говорят, что москвичи мало улыбаются, мы обижаемся, рассказываем о нашем радушии и гостеприимстве. А на практике кричим про «брачное агентство». Да, в метро особо не посмеешься, тем более с утра. Но зачем мешать радоваться другим? Тем более когда это происходит в рамках приличия.