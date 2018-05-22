В Боткинской больнице пациента поставили на ноги с помощью уникальной операции

Врачи Боткинской больницы провели уникальную операцию: пациенту с тяжелой травмой колена вернули возможность ходить с помощью особого метода. Новые связки создали из собственных тканей больного. Это не только сокращает риск осложнений, но и ускоряет процесс реабилитации.

— Начал косить, а в траве был пень. И от этого пня газонокосилка отскочила, мне разрезала половину коленного сустава.

Произошло это в августе прошлого года. В подмосковной больнице колено Михаила зашили, пациента выписали домой. Шло время, швы затянулись, но ходить мужчина не мог.

"Все направлено на реабилитацию, однако реабилитация была неэффективна ввиду того, что связка порвана и нет крепления мышцы", — объясняет заведующий Травматологическим отделением №26 Больницы им. С. П. Боткина Борис Калинский.

В Боткинской больнице сразу поняли — операция предстоит непростая: порванные ткани давно зарубцевались. Вернуть ноге подвижность можно, но сложно.

Разрезав колено, хирурги поняли, что сшить связку уже невозможно — ткани ее практически не осталось. Тогда решили прибегнуть к сложнейшей методике — восстановить связку с помощью сухожилий пациента, при этом сухожилие было перенесено из бедра в область колена без отсечения. Операция подобного рода в Боткинской больнице была проведена впервые.

Грубо говоря, врачи через специальные костные туннели вытянули сухожилие из бедра, сохранив точку его прикрепления над коленом и, что самое главное, естественное кровоснабжение.

"Для того, чтобы зафиксировать связку в заданном натяжении, мы использовали биодеградируемый винт из поливинилмолочной кислоты, который в последующем после осуществления своей функции рассосется в организме", — рассказал Борис Калинский.

Благодаря этому особому винту заметно сокращается время реабилитации и снижается риск осложнений. На второй день после операции Михаил встал, на третий — пошел.

— Сегодня я хожу просто великолепно! В принципе, я могу ходить и без костылей, с палкой, но боюсь испортить работу.

Операция была проведена в прошлый вторник. Сегодня Михаила выписывают домой.