Когда не нужно платить за разбитый вами товар в магазине

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Недавно в магазине разбилось несколько бутылок вина, и меня заставили за них платить. Дело было так: я с ребенком отправился за покупками, ребенок изъявил желание катить тележку, но проходя винный отдел, он не удержал тележку и задел несколько бутылок, которые находились на нижних полках. На шум битого стекла сбежались охранники, и мне выписали чек за разбитый товар. Когда я рассказал об этом инциденте моему знакомому, он сказал, что я не должен был платить за разбитые бутылки по закону. Скажите, действительно я мог бы не платить?

ОТВЕТ ЮРИСТА

Могли бы, если вашей вины в этом действительно не было.

Данный случай координируется статьей 1064 ГК РФ «О примерных правилах работы предприятия розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети». В этой статье содержится пункт, в котором сказано: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине..»

Как соотнести данную норму с вашим случаем? Очень просто. Например, если вы катили неисправную тележку, у которой отвалилось колесо, открутилась ручка и другое.

Причины, которые привели к порче товара, но вы к ним никакого отношения не имели, не являются виной покупателя и не подлежат возмещению за его счет. Есть соответствующий персонал, который отвечает за специальное оборудование, инвентарь, мокрый пол, расположение товара на полках и многое другое. Но если вы доверили ребенку катить тележку для покупок, которая была исправна, на пути у вас не было коробок, а товар на полках был расположен в соответствии со всеми требованиями, то ответственность несете вы.

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