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Новую упаковку сыра «Тысяча озёр» можно открывать и закрывать много раз
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Новую упаковку сыра «Тысяча озёр» можно открывать и закрывать много раз 

АиФ Санкт-Петербург 25 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Компания «Нева Милк» представила премиум-упаковку для твердых и полутвердых сыров «Тысяча озёр» с улучшенным эффектом легкого вскрытия.
Разработка представляет собой открывающийся справа конверт с герметичной двойной спайкой. Он изготовлен из барьерной плёнки, которая обеспечивает длительный срок хранения и помогает продукту не утратить вкусовых качеств. Клапан конверта позволяет многократно открывать и закрывать его после вскрытия упаковки, гарантируя её герметичность. В такой упаковке продукт не засохнет.
«Сырный конверт» вмещает 150 граммов сыра в нарезке. Его толщина на 5 мм меньше, чем у предыдущего варианта упаковки. «Конверт производится с использованием меньшего количества пластика, чем упаковка типа жесткий термоформаж. Кроме того, пленка оригинального конверта, производимого для „Тысяча озёр“, требует меньше ресурсов для переработки», — отметил генеральный директор «Нева Милк» Владимир Зюков.
Для новой упаковки используется улучшенная полимерная плёнка серии лёгкого вскрытия. Материал соответствует всем европейским стандартам производства и изготовляется на высокотехнологичном немецком предприятии.
Уже скоро новою упаковку смогут оценить покупатели Петербурга.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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