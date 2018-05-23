Новую упаковку сыра «Тысяча озёр» можно открывать и закрывать много раз

Компания «Нева Милк» представила премиум-упаковку для твердых и полутвердых сыров «Тысяча озёр» с улучшенным эффектом легкого вскрытия.

Разработка представляет собой открывающийся справа конверт с герметичной двойной спайкой. Он изготовлен из барьерной плёнки, которая обеспечивает длительный срок хранения и помогает продукту не утратить вкусовых качеств. Клапан конверта позволяет многократно открывать и закрывать его после вскрытия упаковки, гарантируя её герметичность. В такой упаковке продукт не засохнет.

«Сырный конверт» вмещает 150 граммов сыра в нарезке. Его толщина на 5 мм меньше, чем у предыдущего варианта упаковки. «Конверт производится с использованием меньшего количества пластика, чем упаковка типа жесткий термоформаж. Кроме того, пленка оригинального конверта, производимого для „Тысяча озёр“, требует меньше ресурсов для переработки», — отметил генеральный директор «Нева Милк» Владимир Зюков.

Для новой упаковки используется улучшенная полимерная плёнка серии лёгкого вскрытия. Материал соответствует всем европейским стандартам производства и изготовляется на высокотехнологичном немецком предприятии.

Уже скоро новою упаковку смогут оценить покупатели Петербурга.