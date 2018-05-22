Ещё
Разработана упаковка для лучшего хранения сыра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разработана упаковка для лучшего хранения сыра 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Компания «Нева Милк» представила эксклюзивное упаковочное решение «Тысяча озёр» — премиум-упаковка для твердых и полутвердых сыров с улучшенным эффектом легкого вскрытия
Упаковка представляет собой открывающийся справа конверт с герметичной двойной спайкой. Изготовлен из барьерной плёнки, обеспечивающей длительный срок хранения со сбережением вкусовых качеств. Клапан конверта позволяет многократно открывать и перезакрывать его после вскрытия, гарантируя герметичность. В такой упаковке продукт лучше предохраняется от высыхания с сохранением свежести и аромата.
Закрывающее уплотнение конверта рассчитано на значительное число открываний. Оно сохраняет свои свойства, даже если потребитель решит растянуть удовольствие, многократно открывая и закрывая упаковку.
«Сырный конверт» вмещает 150 граммов сыра в нарезке, как и упаковка типа жесткий термоформаж, использовавшаяся для сыра «Тысяча озёр» ранее. Однако толщина конверта меньше на 5 мм. Это позволяет сэкономить место и увеличить объём продукции на полках супермаркетов, а также оптимизировать логистику.
«Конверт производится с использованием меньшего количества пластика, чем упаковки типа жесткий термоформаж, рассчитанные на аналогичный вес и объём продукта. Кроме того, пленка оригинального конверта, производимого для «Тысяча озёр», обладает лучшими показателями разлагаемости и требует меньше ресурсов для переработки», — отметил генеральный директор «Нева Милк» Владимир Зюков.
Упаковка разработана компанией Multivac и впервые представлена на российском рынке.
Материал
Используется улучшенная полимерная плёнка серии лёгкого вскрытия. Пленка разработана на основе полиамида и полиэтилена, произведена ко-экструзионным способом на 11-слойном новейшем экструдере.
Материал соответствует всем европейским стандартам производства и изготовляется на высокотехнологичном немецком предприятии.
Упаковочная линия MULTIVAK
Длина новой упаковочной линии «НЕВА МИЛК» — 23 м. Производительность — 700 кг сыра в час. Состоит из термоформовочной машины MULTIVAK R 535 и конвейерного этикеровщика.
Сыр «Тысяча озёр» нарезается слайсером, формируется порциями по 125 и 150 гр. (6 слайсов), после чего упаковывается в газовой среде в конверт из многослойных высокобарьерных пленок.
Уже скоро новую упаковку смогут оценить покупатели Петербурга.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербургский депутат предложил писать на фаст-фуде фразу «мусорная еда» Половина молока на прилавках Петербурга не соответствует требованиям ГОСТ Альтернатива алкоголю. Топ-5 напитков для снятия стресса и усталости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье2
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе8
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила8
Странные связи4
Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир»4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение