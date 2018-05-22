Разработана упаковка для лучшего хранения сыра

Компания «Нева Милк» представила эксклюзивное упаковочное решение «Тысяча озёр» — премиум-упаковка для твердых и полутвердых сыров с улучшенным эффектом легкого вскрытия

Упаковка представляет собой открывающийся справа конверт с герметичной двойной спайкой. Изготовлен из барьерной плёнки, обеспечивающей длительный срок хранения со сбережением вкусовых качеств. Клапан конверта позволяет многократно открывать и перезакрывать его после вскрытия, гарантируя герметичность. В такой упаковке продукт лучше предохраняется от высыхания с сохранением свежести и аромата.

Закрывающее уплотнение конверта рассчитано на значительное число открываний. Оно сохраняет свои свойства, даже если потребитель решит растянуть удовольствие, многократно открывая и закрывая упаковку.

«Сырный конверт» вмещает 150 граммов сыра в нарезке, как и упаковка типа жесткий термоформаж, использовавшаяся для сыра «Тысяча озёр» ранее. Однако толщина конверта меньше на 5 мм. Это позволяет сэкономить место и увеличить объём продукции на полках супермаркетов, а также оптимизировать логистику.

«Конверт производится с использованием меньшего количества пластика, чем упаковки типа жесткий термоформаж, рассчитанные на аналогичный вес и объём продукта. Кроме того, пленка оригинального конверта, производимого для «Тысяча озёр», обладает лучшими показателями разлагаемости и требует меньше ресурсов для переработки», — отметил генеральный директор «Нева Милк» Владимир Зюков.

Упаковка разработана компанией Multivac и впервые представлена на российском рынке.

Материал

Используется улучшенная полимерная плёнка серии лёгкого вскрытия. Пленка разработана на основе полиамида и полиэтилена, произведена ко-экструзионным способом на 11-слойном новейшем экструдере.

Материал соответствует всем европейским стандартам производства и изготовляется на высокотехнологичном немецком предприятии.

Упаковочная линия MULTIVAK

Длина новой упаковочной линии «НЕВА МИЛК» — 23 м. Производительность — 700 кг сыра в час. Состоит из термоформовочной машины MULTIVAK R 535 и конвейерного этикеровщика.

Сыр «Тысяча озёр» нарезается слайсером, формируется порциями по 125 и 150 гр. (6 слайсов), после чего упаковывается в газовой среде в конверт из многослойных высокобарьерных пленок.

Уже скоро новую упаковку смогут оценить покупатели Петербурга.