Можно ли соблюсти полную анонимность мобильного телефона: инструкция

Вы пользуетесь «анонимным» мобильником, а настоящий находится рядом и включен. Следователи запрашивают логи всей соты, в которой работает (работал) «анонимный» аппарат. Это всё, что им потребуется, что бы Вас вычислить (причем не только «по горячим следам», но и через неделю, месяц, не спеша, в кресле своего кабинета за чашечкой кофе). Делают рекурсивные выборки по промежуткам включения и смотрят? кто ещё был в соте кроме «анонимного» аппарата.

Например, в одной соте были ещё 1000 включенных телефонов. При следующем включении 500 из тех, что были в первый раз. При следующем — 20 из тех, кто был в первый и второй раз.

Чаще всего удается с логов трех-четырех включений найти точно пару телефонов, которые не покидают соту. Реже, включений требуется больше: в таком случае можно попробовать пробить историю по номерам множеств совпадений, а так же их владельцев. Если это бабуля 90 лет, из которых номер у неё уже 10 лет и квартиру она не покидала 5 лет, то, явно, вариант отпадает.

Таким образом, следователи достаточно быстро выходят на настоящий номер телефона, одна история звонков по которой раскроют все карты. Нередко спецслужбам везет и с второго включения: быстро изучить и отмести сотни номеров — дело лишь в количестве сотрудников.

Бывает даже, что на настоящий номер выходят с первого и единственного включения «анонимного»! Не верите? А зря.

Динамика в соте, поведение других аппаратов, будни/праздники могут существенно упростить работу силовиков. Могут во время работы «анонимного» мобильника, все остальные выйти из соты, кроме вашего (ну взяли остальные люди и переместились куда-то) или делать исходящие, отправлять СМС.

Сейчас такое время, когда все ни минуты без мобилы. И это вас палит: вы же не можете одновременно делать исходящие с двух телефонов. Значит пока вы «работаете» с «анонимного» все, кто звонит в вашей соте — выходят из-под подозрения и сужают кольцо вокруг вас.

Кроме того Господин Случай тоже не на вашей стороне: у спецслужб логи, в которых все данные от и до, а у вас обычный быт со всеми непредсказуемостями.

Пример: вы сёрфите «анонимно» в интернете, и тут вам звонят на настоящий телефон. Вы начинаете говорить и трафик данных по интернету падает на время, статистически отличное от времени между средними загрузками страниц. Сопоставить все звонки в соте на точное совпадение с провалом трафика — дело секунд. Ваш номер обнаружен.

Может быть, конечно, что вы просто пошли в туалет, но ведь проверить нужный ли номер «обнаружен» не сложно. А если вам позвонят два раза?

Преступник включил аппарат, отправил СМС с требованием выкупа, выключил. Через день включил, позвонил обсудить условия выкупа, выключил. Третий раз включил — сообщил место встречи и время, выключил. Мужики в фуражках изучили логи по трём «включениям», — кто в этот момент был в соте все три раза. От второй «сверки» осталось четыре номера, от третьей — один.

Ситуация вторая

Вы пользуетесь «анонимным» мобильником, а настоящий предусмотрительно заранее выключаете.

Невероятно, но вы только упростили задачу следователям. Они просто посмотрят, кто отключился — именно отключился (телефон передает в сеть сигнал об отключении), а не покинул сеть незадолго до появления «анонимного». Можно смело говорить, что таких в соте будут единицы или даже вы один.

Для уточнения данных можно сравнить кто включился после отключения «анониста». И, так же, пробить на бабуль и прочих. Как видите, отключение настоящего аппарата при пользовании «левым» только ухудшает анонимность.

Ситуация третья

Вы оставляете настоящий телефон дома включеным, а сами едете в другую соту, и только там включаете «анонимный». Думаете хитрый план? А вот нифига. Три фактора все равно выдают ваш настоящий аппарат.

Во-первых, отрабатывается та же схема, что и в первой ситуации, только уже не по одной соте, а по нескольким. Сначала по одной, потом по соседним и так далее пока не дойдут до сравнения соты «анонимного» с сотой настоящего.

Во-вторых и в главных: ваш аппарат дома находится без хозяина и не может отвечать на звонки. Следовательно рано или поздно будут пропущенные, которые так же видны в логах.

Нужно только сравнить на каком аппарате были пропущенные во все времена «включения» анонимного.

Как думаете, многие из абонентов постоянно не берут трубку как раз в то время, когда вы выходите с анонимного? Да никто, кроме вашего настоящего телефона!

Кроме того данный способ хорошо помогает в общем поиске: следователи могут очень быстро обзвонить номера, что остаются после сравнения логов сот. И если телефон не берут — вот подозреваемые.

В-третьих, вы не можете оставлять настоящий аппарат где попало, каждый раз в разных местах. Скорее всего, он у вас дома. То есть, в одном месте на каждое включение.

На этом можно построить дополнительную выборку для фильтра: сколько одних и тех же аппаратов находилось в одной и той же соте. В целом всё это приведет к быстрому, хоть и чуть менее быстрому, чем в предыдущих случаях, выходу на настоящий номер.

Ситуация четвертая

Вы выключаете настоящий телефон дома, а сами едете в другую соту, и только там включаете «анонимный». См. ситуацию № 3 + ситуацию № 2.

Получается вся схема работает на том, что делается несколько включений с одного номера. То есть, если выходить с номера только один раз и потом выкидывать симку и телефон — найти будет невозможно?

Это поможет только в том случаи, если и «дело» ваше на один раз и других похожих дел не было и больше не будет. То в есть реальности, всех настоящих «дел» — не поможет. Смена номеров ничуть не усложнит задачу поиска настоящего телефона.

Например, в том же примере про шантаж: как смена номера поможет — ведь жертве-то одной и той же совершаются звонки. Следователи будут просто пробивать не по одному номеру три включения, а три включения разных номеров. Аналогично «темные делишки» в Интернете — номера легко объединяются по общему «делу».

Болеее частая смена номеров только ухудшают безопасность т. к. следователи получат группы номеров и смогут легко пробить, например, откуда симки. И накрыть вас с поличным во время закупки новых или выйти на «продавца», который сделает «робота» или сольет номер, с которого Вы звонили ему.

Анонимность — это не отсутствие данных для идентификации. Такого в современном мире просто быть не может. Анонимность — это хорошая имитация обычной, но не настоящей личности.

Что даст номер настоящего телефона?

Я рассмотрел, как легко и просто «пробить» силовикам настоящий номер подозреваемого по его «анонимному». Но что даст информация о настоящем телефоне? Да всё.

Кроме информации на кого оформлен номер, следователи увидят кому вы звонили. Наверняка среди них много тех, кто знает вас лично. Увидят, кто и как пополнял счет. Скорее всего там есть платежи и с настоящей карты через банкомат или с настоящего Вебмани-кошелька и т. д. То есть, собственно, Вы приплыли.

Как пеленгуют номер?

На место, в район работы соты, в которой находится телефон подозреваемого, выдвигается оперативная группа с ручным пеленгатором. Это никакой не экран с точкой, как показывают в фильмах, а простой радиоприемник со стрелкой, которая показывает мощность сигнала и антенной в форме буквы Н, буквы Ж, хитрой трубки или гиперболической / параболической тарелки (часто в комплекте идет несколько антенн для разных условий работы).

Информация на какой точно частоте работает в настоящее время искомый аппарат имеется у базовой станции. Опер настраивает на эту частоту приемник, крутит вокруг себя антенной и смотрит на стрелку.

Откуда сигнал сильнее всего — туда и идет. Заходит в подъезд, поднимается по лестнице и меряет сигнал. Находит таким образом нужный этаж, потом квартиру и всё, «анонимность» закончена. В наблюдаемом случае время от подъезда «газели» оперов до вывода под белы ручки составляет 25 минут. Учитывая, сколько из них ушло на рекомендации «открывайте ибо откроем в любом случаи», сборы и вывод подозреваемого — можно прикинуть, за сколько среди десятков домов, сотен подъездов и тысяч квартир нашли нужную.

Анонимность — миф?

Выше я подробно рассмотрел, что имея настоящий личный мобильник мы никогда не будем анонимны, даже с только что купленного нового телефона и только что купленной в подворотне сим-карты без оформления. Как я уже говорил, доступная анонимность — это хорошая имитация обычной, но не настоящей личности. А отсутствие личности вообще в наших современных информационных реалиях просто невозможно. Ведь вот Вы, личность, сидите прямо тут и читаете эту статью.

Настоящие хакеры, чья свобода, а, быть может, и жизнь, зависит от анонимности не пользуются мобильными телефонами в повседневной жизни. Вообще не пользуются. Только одноразовые звонки, скайп и т.п.

Да и жизни «повседневной» у них нет. Вечная мгла, небытие. Нет друзей, нет родных, нет привычек и «любимых» мест. Вот что такое анонимность.

Но, на самом деле, в Сети есть полноценная другая жизнь, другие друзья и другие «места». И, часто, не только не хуже, но и получше будет, чем в реале. Так что не все так грустно.

Просто не так, как у большинства. Однако это уже не «анонимность». У вас есть имя, пусть и никнейм, но по нему знают именно вас, у вас есть интернет-друзья и места, где вас можно найти в Сети.

Вас можно даже «наказать» хоть и без поездки в Сибирь. Таким образом, легко понять, что условна не только анонимность, но и свобода, а «преступление» и «законы» — не едины, а относительны к обществу. А «общества» бывают разные.

Узнав немного о методах работы силовиков, вы можете принять меры по улучшению безопасности в каждом конкретном случае.

Например, в ситуации № 3 можно на настоящий телефон установить автоответчик или попросить друга отвечать если позвонят. Зарегистрировать настоящий телефон на настоящую бабушку, что бы пройти «фильтр на бабушку». Стараться рандомно комбинировать ситуации, оставлять телефон в разных местах и т.п. А поможет ли в «час икс»? Далеко не факт.