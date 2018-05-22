В центре культуры на Дубнинской обсудят секреты тревел-фотографии

В рамках проекта «Оффлайн-среда» 23 мая в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» на Дубнинской состоится встреча любителей тревел-фотографии «Коллекция историй на фотоснимках». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сообщество фотографов обсудит последние новости и истории из недавних поездок. В качестве спикера на встрече выступит известный блогер Анастасия Ульянова. Она не только поделится секретами удачной фотографии, но и расскажет, как сделать свой блог популярным», — говорится в сообщении.

Обсуждение начнется в 17.00. К участию приглашаются все желающие фотолюбители из Восточного Дегунина.

Напоминаем, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)