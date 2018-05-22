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В центре культуры на Дубнинской обсудят секреты тревел-фотографии
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В центре культуры на Дубнинской обсудят секреты тревел-фотографии 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках проекта «Оффлайн-среда» 23 мая в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» на Дубнинской состоится встреча любителей тревел-фотографии «Коллекция историй на фотоснимках». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Сообщество фотографов обсудит последние новости и истории из недавних поездок. В качестве спикера на встрече выступит известный блогер Анастасия Ульянова. Она не только поделится секретами удачной фотографии, но и расскажет, как сделать свой блог популярным», — говорится в сообщении.
Обсуждение начнется в 17.00. К участию приглашаются все желающие фотолюбители из Восточного Дегунина.
Напоминаем, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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