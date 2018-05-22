Паническая атака: что это такое и как победить проблему?

Симпато-адреналовые кризы, звучит грозно, однако бояться не стоит. Этот диагноз говорит о том, что вы имеете склонность к перевозбуждению симпатического отдела вегетативной нервной системы ("симпато") из-за спонтанного, то есть непроизвольного, выделения организмом большого количества адреналина ("адреналовые"). А если говорить о том, какими симптомами это нарушение выражается, то речь идет о «панических атаках», а еще проще — о «панике». Так предложили называть приступы внезапного бесконтрольного, а главное, неосознанного ужаса американские медики. Именно ужаса, а не привычного страха. МедикФорум выяснил, что это за проблема и как с ней бороться.

Что такое паническая атака?

Американцы подсчитали, что, по крайней мере, одному из 15 человек знакомо состояние паники, то есть такие панические атаки даже более распространенное явление, чем депрессия или злоупотребление алкоголем. Но при этом они занимают одно из последних мест среди причин, по которым люди обращаются к врачу, и сам недуг считается наиболее трудно диагностируемым. Панический синдром становится причиной разнообразных функциональных расстройств организма, приводя к нарушениям в работе желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой системы, легких, надпочечников, органов пищеварения, зрения и основной группы мышц. Это связано с тем, что стимуляторы и гормоны (адреналин, эпинефрин, гликоген и другте), выработка которых во время панической атаки резко возрастает, с потоком крови разносятся по организму, вызывая панику, при которой у человека возникает сильное желание убежать, скрыться, спрятаться. Сегодня некоторые ученые склонны рассматривать панические атаки не как эмоциональную, а как физическую проблему, например такую же, как пневмония или диабет. Они считают, что в ее возникновении значительную роль играет нарушение обмена веществ. И все-таки кризы чаще развиваются после сильных стрессов, и больше подвержены им люди эмоциональные, особенно женщины. У людей преклонных лет панический синдром наблюдается редко.

Почему появляются панические атаки?

Панические атаки могут возникать в результате неожиданных оперативных вмешательств и посттравматических стрессов. У женщин, кроме того, причиной их появления могут стать гормональные нарушения, связанные с родами, абортами или климактерическими расстройствами. Иногда состояние паники «живет» в человеке само по себе, но, скорее всего, оно все-таки обусловлено одной из названных выше причин. Состояние тревожности маскируется под разнообразные расстройства, что часто приводит к ошибочным диагнозам, например таким, как гипо— или гипергликемия. Дело в том, что при панических состояниях могут происходить скачки уровня сахара в крови: он может понизиться на какое-то время, а затем скакнуть вверх. Кроме того, в состоянии паники у человека может развиться аритмия, тахикардия, синдром гипервентиляции легких, могут появиться симптомы, характерные для бронхиальной астмы, ангины, колита, язвы, гипо— и гипертензии (понижение или повышение давления), пролапсамитрального клапана и даже грыжи.

Почти все, пережившие состояние неосознанной паники, уверены, что у них серьезные заболевания внутренних органов, и по мере появления новых симптомов сменяют одного врача на другого в надежде наконец-то узнать правильный диагноз. Увы, надежда не оправдывается — все это пока только функциональные расстройства, вызванные паническим синдромом. И лечиться нужно именно от него. Можно ли помочь людям, испытывающим панические состояния? Да, безусловно. Конечно, люди не умирают от приступов паники, но она действительно наносит большой вред — и не только здоровью.

Чем опасны панические атаки?

Человек вынужден вести ограниченный образ жизни, и постепенно его спутниками становятся одиночество и депрессия. У него может быть частичная или полная потеря трудоспособности. Однако надо сказать, что адекватное лечение дает хорошие результаты. Чтобы понять, что с ним происходит, человек прежде всего должен знать о существовании подобных проблем и соотносить их со своим состоянием. Осознание проблемы дает уверенность в возможности победы над «врагом». Трагично, но, согласно статистике, каждый пятый, не прошедший лечения панического состояния, совершает суицидальную попытку. Если бы эти люди знали о том, что с ними происходит, и о том, что существуют эффективные методы лечения их заболевания, они никогда бы не сделали этого. Затем необходимо подобрать подходящий лекарственный препарат.

Подобно тому, как лечение аппендицита не относится к разряду программ «Сделай сам», панические атаки требуют внимания специалиста. Паническая атака ничего общего не имеет с чувством страха и как страх не осознается. Итак, что нужно знать о панической атаке? За несколько недель или месяцев до первого приступа появляются незначительные симптомы: учащенное сердцебиение, небольшая одышка при легком волнении. Наличие паники ничем, казалось бы, не провоцируется, возникает внезапно, как бы на пустом месте.

Признаки и симптомы панических атак

Ощущение повышения температуры тела (температурная реакция действительно может присутствовать), сильная тахикардия (учащенное сердцебиение), учащенный прерывистый пульс, стеснение в груди. Нервная дрожь в области живота, могут появиться сильные боли в животе. Учащенное дыхание, слабость во всем теле или напряжение и боль в мышцах, дрожь, головокружение, сухость во рту, потливость. Смятение, хаотическое мышление, усталость, иногда страх смерти. 1. После приступа. Обильное мочеотделение, озноб, слабость. Приступ достигает максимальной интенсивности в течение 1-2 минут и продолжается от 30 минут до двух часов и дольше. Первоначальное обследование не выявляет каких-либо серьезных отклонений в организме. Внимание! Не все симптомы могут появиться сразу. Не всегда присутствует чувство страха смерти, особенно если приступ случается не впервые. 2. Повторные приступы. Не менее тяжелые, чем первый. Они заставляют обратиться к врачу за более детальным обследованием, которое также не выявляет никаких органических изменений. Многие тратят на обследования месяцы и даже годы, пока, наконец, получат правильный диагноз. Наблюдая эту «ярмарку докторов», можно подумать, что человек страдает ипохондрией, но это не тот случай. 3. Некоторые люди с паническим синдромом начинают избегать определенных видов деятельности, которые, как им кажется, могут привести к новым приступам. Например, начинают думать так: «Очень плохо, что у меня возникают приступы, но будет еще хуже, если это случится на улице» или «Если я во время приступа буду за рулем, то могу повредить машину, травмировать себя и других». На самом деле это страх перед панической атакой, которая, может быть, возникнет, а может, и нет. Человек начинает бояться магазинов, автобусов, метро, скоплений людей. Его может пугать и пребывание в одиночестве, например в лифте. Он неотступно думает о следующем приступе, и тот, конечно, не заставляет себя ждать. 4. Человек, подверженный паническим атакам, часто становится клиентом экстрасенсов, сеансы которых действительно временно снимают тревожность. Но затем все начинается снова. Кстати, именно то, что подобные сеансы помогают, подтверждает отсутствие у человека серьезного органического заболевания. 5. С течением времени паника «меняет свое лицо». Вместо одних симптомов появляются другие. Человек чувствует себя все более странно, но скрывает это. Постепенно отказывается от общения, вообще от каких-либо жизненных планов. У мужчин может начаться состояние похожее на жизнь узника. Но еще хуже, что со временем многие начинают мириться со своей тюрьмой.

Как купировать первые симптомы?

Купировать симпато-адреналовые кризы помогают некоторые антидепрессанты и транквилизаторы, подобранные врачом. Лечение обычно проводится 4-8 недель. В первые дни приема антидепрессантов состояние может ухудшиться. Именно поэтому многие сразу отказываются от приема лекарств. Но надо понимать, что такое кратковременное дискомфортное состояние является своего рода «инвестицией» в последующее исцеление. Положительная сторона антидепрессантов — стойкий конечный результат. К тому же к ним не возникает привыкания. Транквилизаторы также быстро купируют приступы, но могут вызвать привыкание. Обязательное условие успешного лечения — пройти его до конца, не бросая и резко не отменяя прием лекарственных препаратов без разрешения врача. Большое значение имеет и то, правильно ли ведет себя человек во время панической атаки. Какова же должна быть тактика такого поведения?

1. Главное — это помнить, что, пусть ваше состояние вас не пугает, оно не смертельно. 2. Не забывайте напомнить себе, ваши переживания — это всего лишь гиперболизация нормальных реакций вашего тела на стрессовые ситуации, мозг дал команду среагировать на стресс, которого нет. 3. Не старайтесь бороться, а лучше подшутите над собой. 4. Не усугубляйте своей тревожности мыслями типа: «А что могло бы произойти, если?..» или «А что, если это все-таки сердце?». Когда вы поймаете себя на подобных мыслях, постарайтесь ответить себе: «Ну и что!». Если вы перестанете добавлять мысли-"страшилки" к вашей невольной панике, страх постепенно потускнеет. 5. Следите за тем, что действительно происходит с вами, а не выдумывайте, что может произойти. 6. Когда ужас приходит, будьте готовы его принять. Не убегайте от него, дайте время, чтобы он рассеялся. Оценивайте проявление вашей паники в баллах от нуля до десяти и следите за ее подъемами и падениями. 7. Вместо метаний по квартире и замирания в постели лягте на пол лицом вниз, руки разведите в стороны, ладони положите на пол и попробуйте расслабиться, думая о чем-нибудь приятном. Чтобы лучше расслабиться, можно включить кассету с любимой мелодией — мозг начнет перестраиваться и приступ пройдет быстрее. Хорошее средство и кратковременный ледяной душ с последующим растиранием. 8. Из простых препаратов может помочь валокордин — 40-45 капель на один прием. В ожидании, пока лекарство подействует, положите под язык таблетку валидола. Можно выпить полстакана теплого настоя корня валерианы (горсть на стакан). Такой настой также хорошее профилактическое средство. 9. Если приступ застал вас в метро, сразу рассосите под языком 1 -2 таблетки валидола. Не думайте о том, том, как в этом случае будете выглядеть перед окружающими. Присядьте на скамеечку и прислонитесь спиной к стене. Еще лучше присесть на корточки и прижаться спиной к стене или колонне. Главное, дать расслабиться мышцам шеи и плеч. Если у вас кружится голова, не закрывайте глаза, а если тошнит, начинайте выполнять полное дыхание со счетом. Дышите медленно. Вдыхая через нос, наполняйте воздухом сначала живот, а затем легкие. Медленно выдыхайте чуть приоткрытым ртом. Замедленным ритмом дыхания вы навязываете организму правильный режим работы. Через 10-15 циклов дыхания приступ пройдет, пульс и дыхание восстановятся. Для лучшего эффекта и профилактики приступов к фармакопее необходимо добавить поглаживающий массаж воротниковой зоны, который можно делать самостоятельно, но не в момент приступа. Все движения должны быть направлены от головы вниз и выполняться в медленном, приятном для вас ритме. Как только панические атаки будут успешно блокированы и не будут возобновляться в течение трех месяцев, можно снова вести нормальную жизнь, не прибегая к дополнительной помощи. Однако даже после исчезновения приступов паники многие не могут преодолеть желания избегать ситуаций, которых привыкли бояться. Чтобы избавиться от этого, надо постепенно преодолевать свой страх. Сначала вместе с кем-нибудь посещать места, которых раньше избегали. Повторять «погружение» ситуации, вызывавшие страх, на до тех пор, пока не появится ощущение полного комфорта. Затем следует перейти к следующему, более сложному этапу — избегаемые действия. В этом случае надо действовать по принципу: «Если упал с лошади, садись на нее снова». Например, вы боитесь метро. Попробуйте сначала гулять в переходах около выхода из метро. Затем войдите внутрь. Сядьте на скамеечку и почитайте газету или интересную книгу. С каждым разом вы будете все больше привыкать к метро. Попросите кого-нибудь из близких проехать с вами одну остановку. Придумайте себе приятный стимул, например купить что-нибудь на следующей станции. Если приступы не возобновились, поехали дальше — и вот вы уже властны над своим передвижением. Описанные методы помогают избавиться от страха. Постепенно вы осознаете, что можете участвовать в деятельности, которой раньше избегали, а лекарственные препараты помогут избежать приступов. Вы вновь почувствуете уверенность в своих силах, придет понимание того, что все снова в ваших руках, и начнется нормальная жизнь. Ранее эксперты доказали, что панические атаки связаны с временем года.