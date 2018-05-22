Ещё
Телефонный этикет: 5 важных правил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телефонный этикет: 5 важных правил 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вообще, согласитесь, телефонные разговоры постепенно становятся чем-то вроде атавизма. Многие даже считают, что звонить в 21 веке чуть ли не неприлично — мессенджеры и социальные сети окончательно захватили и бизнес-сферу, и личные отношения. И тем не менее, если вы все-таки решились использовать телефон по его прямому назначению (храбрецы!), соблюдайте пять простых правил ниже.
Первое правило касается не столько этикета, сколько общего впечатления от беседы. Оказывается, эксперты советуют во время разговора держать спину прямо — так голос будет звучать в разы увереннее. Проверим!
Если есть возможность, поднимайте трубку как можно быстрее (и знайте, что ваш собеседник, в свою очередь, должен закончить вызов после пятого-шестого гудка — и это тоже правила этикета)
Не затягивайте разговор. Помните правило Паркинсона: чем дольше беседа, тем ниже ее эффективность. Собственно, в этом и заключается главное преимущество мессенджеров перед телефонами: отправляя письмо, вы не рискуете отвлечь человека от важного дела. Но раз уж вы решили позвонить — будьте максимально лаконичны.
Если связь прервалась, перезванивать должен именно инициатор разговора. Синхронно пытаться продолжить разговор точно не стоит.
Забудьте дурацкую фразу «Вас беспокоит». Вы изначально задаете неправильный тон разговору: получается, что вы действительно считаете свой звонок неуместным и неоправданным. Достаточно просто поздороваться!
Harper’s Bazaar: последние новости
48-летняя Дженнифер Лопес в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе Кристен Стюарт, Милла Йовович, Хайди Клум, Карин Ройтфельд на гала-вечере amfAR Как две капли воды: Кэти Холмс с мамой на вечеринке в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье2
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе8
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила8
Странные связи4
Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир»4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение