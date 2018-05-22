Телефонный этикет: 5 важных правил

Вообще, согласитесь, телефонные разговоры постепенно становятся чем-то вроде атавизма. Многие даже считают, что звонить в 21 веке чуть ли не неприлично — мессенджеры и социальные сети окончательно захватили и бизнес-сферу, и личные отношения. И тем не менее, если вы все-таки решились использовать телефон по его прямому назначению (храбрецы!), соблюдайте пять простых правил ниже.

Первое правило касается не столько этикета, сколько общего впечатления от беседы. Оказывается, эксперты советуют во время разговора держать спину прямо — так голос будет звучать в разы увереннее. Проверим!

Если есть возможность, поднимайте трубку как можно быстрее (и знайте, что ваш собеседник, в свою очередь, должен закончить вызов после пятого-шестого гудка — и это тоже правила этикета)

Не затягивайте разговор. Помните правило Паркинсона: чем дольше беседа, тем ниже ее эффективность. Собственно, в этом и заключается главное преимущество мессенджеров перед телефонами: отправляя письмо, вы не рискуете отвлечь человека от важного дела. Но раз уж вы решили позвонить — будьте максимально лаконичны.

Если связь прервалась, перезванивать должен именно инициатор разговора. Синхронно пытаться продолжить разговор точно не стоит.

Забудьте дурацкую фразу «Вас беспокоит». Вы изначально задаете неправильный тон разговору: получается, что вы действительно считаете свой звонок неуместным и неоправданным. Достаточно просто поздороваться!