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Спастись от жары в Сокольниках поможет «комната прохлады»
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Спастись от жары в Сокольниках поможет «комната прохлады» 

Управа района Сокольники 28 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Во время аномальной жары жители Сокольников смогут обратиться в районный территориальный центр социального обслуживания.
Как отметили в ведомстве, в помещении будут работать кондиционеры. Жители Сокольников смогут отдохнуть здесь, попить прохладной воды, посмотреть телевизор, почитать газету, журнал или книгу.
Этим летом в столице будут работать более трехсот комнат для отдыха от жары. В Восточном административном округе «комнаты прохлады» откроются в Преображенском, Метрогородке, Соколиной горе, Богородском. В районе Сокольники такое помещение будет работать по адресу: ул. Стромынка, дом 19, корп.2. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 268-37-46.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
Женский форум
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