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Наказывает ли Бог людей на самом деле
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Наказывает ли Бог людей на самом деле 

Кириллица 23 минуты назад
Фото: Кириллица
Фразу «Боженька накажет», пожалуй, многие слышали с детства и потому считают, что Бог — это такой жандарм с дубинкой, который внимательно следит за «духовными правонарушениями», и в любой момент готов больно ударить провинившегося и не угодившего ему человека.
Однако как часто, глядя на окружающий мир, приходится изумляться: сколько неправедно живущих людей, приносящих горе другим, живут как ни в чём не бывало, и никакой «божественной дубинки» на их головы не опускается.
К сожалению, в христианстве отношения Бога и человека не укладываются в простую схему «угодил — наградили, не угодил — наказали». Знаменитый святой VI века Авва Дорофей, говоря о том, что такое «страх Божий», различал три вида его: страх рабский, когда человек пытается «угодить» Богу, творя Его волю, лишь бы избежать «наказания», страх «наёмника» — когда человек угождает в надежде получить вознаграждение, и страх «сыновний» — страх опечалить Того, Кого любишь и Того, Кто любит тебя.
Именно этот последний и есть, по мнению святого, подлинный христианский «страх Божий». То есть не страх наказания, а страх «не оправдать доверия».
Согласно христианскому учению, «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» — писал в послании апостол Иоанн Богослов. Трудно сказать, почему на долю одних людей приходятся суровые испытания, а на долю других, как нам кажется — недостойных, вроде бы, сыплются все блага, как из рога изобилия. Можно строить множество богословских гипотез на этот счёт, и ни одна из них не будет абсолютно верной.
Но одно можно сказать точно: Бог не наказывает человека за его грехи. Так как сам грех, по сути, это уже наказание для человека. Это неправильный выбор души, приводящий к нарушению гармонии.
Он всегда имеет свои последствия и тянет цепочку других, более или менее тяжких, но не потому, что «боженька наказал», а потому что таковы законы этого мира, и пренебрегая «техникой безопасности» собственной души, мы пренебрегаем собой.
Отношения человека и Творца в христианстве строятся на добровольной доверительной основе — и никак иначе. Бог, даруя людям абсолютную свободу, не может заставить человека полюбить Себя и уж тем более — наказать за отсутствие этой любви. Но каждому человеку Он даёт возможность почувствовать её и сделать шаг навстречу.
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