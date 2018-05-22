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5 звезд, которые вечно беременны (по мнению поклонников и не только)
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5 звезд, которые вечно беременны (по мнению поклонников и не только) 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Мила Кунис
Все началось с Милы Кунис. Узнав о своей первой беременности, актриса сразу же объявила об этом всему миру, а в последующие девять месяцев настолько часто стала появляться на публике, что поклонникам показалось, будто в положении она ходила больше года.
Забеременев во второй раз, звездная красотка снова не стала скрываться и на раннем сроке рассказала о пополнении. Шутки о «вечно беременной» актрисе быстро разошлись по Сети. Теперь в некоторых звездных пабликах всех беременных знаменитостей называют Милами Кунис.
Ева Лонгория
Ева Лонгория впервые забеременела совсем недавно (о счастливом событии она сообщила в начале декабря 2017 года). Но поклонники так хотели ускорить этот процесс, что приписывали ей беременность на протяжении нескольких лет. Теперь же фанатам кажется, будто звезда находится в положении невероятно долго. Судя по размеру живота актрисы, томиться в ожидании первенца ей осталось совсем чуть-чуть.
Крисси Тейген
После первой беременности Крисси Тейген, похоже, вошла во вкус. О том, что на свет появится второй ребенок, модель и ее муж, музыкант Джон Ледженд рассказали подписчикам своих Instagram в ноябре 2017 года. На тот момент не прошло и года после рождения их первой дочери Луны, поэтому у многих возникло ощущение, что Крисси пребывает в состоянии беременности какое-то невообразимое количество времени.
Хилария Болдун
А вот Хилария Болдуин, однозначно, участвует в программе повышения рождаемости в США. Иначе как объяснить тот факт, что едва ли не каждый год она дарит мужу наследников? Кажется, еще немного и это семейство пойдет на рекорд и опередит главного звездного «бэби-мейкера» Наталью Водянову.
Дженнифер Энистон
Слухи о беременности Дженнифер Энистон ходят уже лет десять. И за эти годы актрису так достала эта тема, что она отказывается комментировать все, что с ней связано. Думаем для поклонников голливудской дивы день, когда она наконец-то станет мамой, будет чем-то вроде национального праздника. Надеемся, в стране даже объявят выходной.
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