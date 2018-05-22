Зарезал и сделал селфи. Парень убил подругу, чтобы не отдавать ей долг

В Петербурге расследует жестокое убийство 20-летней студентки журфака Анастасии Казанцевой . Окровавленное тело девушки обнаружили в съемной квартире. В совершении преступления подозревают друга Насти, 21-летнего Илью Метлицкого. По одной из версий, молодой человек задолжал своей знакомой 300 тысяч, но вот отдавать не хотел и решил избавиться от нее. Расправившись со своей жертвой, он сделал селфи с трупом и отправил его своей бывшей девушке с подписью: «Ты следующая».

Красивая жизнь

Анасасия Казанцева переехала в Петербург из Новосибирска 5 лет назад. В Северной столице дела у девушки сразу поли в гору: она поступила на факультет журналистики СПбГУ и устроилась на работу. Где именно трудилась — никому не говорила, но друзья понимали, что получает Настя немало. Благодаря эффектной внешности у Казанцевой было много поклонников: девушка постоянно выкладывали в социальные сети фотографии своей красивой жизни. Цветы, рестораны, наряды — у Насти было все.

С Ильей Казанцева познакомилась в интернете. Молодой человек смог сразу заинтересовать красавицу, и вскоре переписка переросла в дружбу. А потом Метлицкий попросил у новой знакомой деньги в долг — 300 тысяч рублей. У девушки была сумма, и Настя согласилась помочь. «Они были просто друзьями, — уверена подруга убитой студентки, Ольга. — Настя очень ограничивала свой круг общения, и раз она поддерживала с ним связь — значит, считала его достойным и хорошим человеком».

Когда Настя попросила Илью вернуть долг, тот заявил, что денег у него нет, и когда появятся — неизвестно.

Селфи с телом

В мае Метлицкий приехал к девушке домой на Коломяжский проспект — судя по всему, попросить об очередной отсрочке. Настя была недовольна таким раскладом, и молодые люди начали ссориться. Казанцева не собиралась прощать своему другу долг, и тот решил, что у него остался единственный выход — избавиться от девушки. Он схватил нож и начал наносить удары — один за другим. Впоследствии на теле Анастасии насчитают более 70 ранений. Кровь найдут на стенах и межкомнатных дверях: девушка пыталась убежать от убийцы, но у нее не получилось. Удивительно, но никто из соседей не слышал криков девушки.

Убив Настю, Метлицкий достал из кармана телефон и хладнокровно сделал селфи на фоне трупа студентки. На фото Илья стоит весь в крови, в одной руке мобильник, в другой нож. Этот снимок он отправил своей бывшей девушке, сопроводив кадр подписью: «Ты следующая».

Единственный подозреваемый

Парня задержали по горячим следам. Тот даже не отпирался. На следующий день сотрудники правоохранительных органов привезли его на место преступления, и Метлицкий спокойно показал, как убивал подругу. Был ли он пьян на момент совершения преступления — пока неизвестно. «В интернете я посмотрела фотографии и видеозаписи со следственного эксперимента, — рассказывает Ольга. — Меня ужаснуло то, что Илья совершенно спокоен! Ему как будто безразлично все происходящее. Я уверена, что он даже не раскаивается в содеянном».

Девушка вспоминает, что Настя была очень хорошей подругой и просто добрым и искренним человеком. Она любила животных и забрала из приюта двух кошек. Всегда приходила на помощь. «Настя мечтала о том же, о чем и другие девушки в ее возрасте, — говорит Ольга. — Она хотела счастливо выйти замуж и обзавестись собственным уголком, родить двух или трех детишек. Но ее жизнью распорядились по-другому».

Знакомые Ильи Метлицкого в свою очередь не верят, что молодой человек мог пойти на страшное преступление и стать убийцей. «Он уверенный в себе и целеустремленный парень, считают они. — Переехал в Петербург из маленького городка, чтобы добиться здесь успеха. Несколько лет назад закончил Кронштадтский морской кадетский корпус. Пока не работал, но это временно. Его принципы просто не позволили бы это сделать».

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается. Пока что Метлицкий остается единственным подозреваемым.