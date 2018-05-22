5 ЗНАКОВ ЗОДИАКА С САМЫМ УЖАСНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Каждый знак зодиака особенный и у каждого свои заморочки. Но есть те самых 5 знаков зодиака, характер которых мягко говоря сложно назвать подарком. А если говорить откровенно, после близкого общения с каждым из них где-то в глубине у Вас останутся шрамы, четко напоминающие почему эти 5 знаков зодиака считаются адскими.

5. Близнецы

Эта знак зодиака будет меняться каждый день, стабильно радуя Вас своими новыми настроениями и амплуа, причем не всегда добрыми и жизнерадостными. Но это сама суть Близнецов и бороться с этим не стоит, иначе Вы рискуете убить их личность. А Вам же это не нужно, правда? Гораздо приятней воспринимать мир, как театр, где каждый играет свою неповторимую роль, ну а Близнецы этих ролей играют несколько.

4. Овен

Упрямые и очень импульсивные Овны способны за минуту разрушить все, что строили целые поколения до них. Такой всеразрушающий и неподконтрольный знак будет проблемой для отношений любого характера. А все дело в том, что его действия полностью контролируются ситуативными эмоциями, а не дальновидными решениями. Правда, стоит признать тот факт, что для того, чтобы освободить место под строительство нового, нужно сначала разрушить старое — в этом и состоит главное призвание Овнов.

3. Стрелец

Комбинация самовлюбленности и коварства дарит этому знаку зодиаку 3-е место в нашем рейтинге самых вредных знаков зодиака. А все потому, что он не спустит Вам не одной слабинки, напоминая о каждом Вашем проколе. Причем будет делать это настолько тонко, что у Вас даже не будет формального повода обидится. Ну и конечно не дай Вам Бог, чтоб Вы чем-то обидели Стрельца. Поверьте, ответ будет настолько не пропорциональным, что Вы сами будете не рады.

2. Водолей

Свободная воздушная натура Водолея является тем самым независимым ветром, который просто невозможно контролировать. Он всегда летает только там, где решил сам. И каждое его действие — это его личный и осознанный выбор. Водолея невозможно обуздать и поверьте на слово — не стоит этого делать…

1. Скорпион

Эти умники сведут Вас с ума. И будь Вы хоть семь пядей во лбу, они все-равно Вас заставят почувствовать себя полными идиотами. При этом совсем не факт, что Скорпион знает больше. Просто умение выстраивать идеальную логическую последовательность дает ему практически непобедимый козырь. Так что Скорпиона лучше иметь союзником, чем устраивать с ним боевые действия.