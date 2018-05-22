Лариса Гузеева отмечает день рождения: Володина и Сябитова рассказали, как ее поздравят

Завтра, 23 мая, Лариса Гузеева будет отмечать свой день рождения. Известной телеведущей исполнится 59 лет. Она отметит это событие в кругу родных и близких. Но коллеги не оставят без внимания Гузееву. Астролог Василиса Володина рассказала Teleprogramma.pro, как будет поздравлять звезду. «У нас уже сложилась определенная традиция, которой мы придерживаемся в дни рождения, но раскрывать секрет я не стану», — поделилась она. Сваха Роза Сябитова подтвердила, что у них есть особая договоренность для таких случаев. «Это будет поздравление личного характера по телефону и этим мы ограничимся. У нас есть договоренность. На протяжении многих мы работаем вместе, но за пределами передачи не ходим в гости и плотно не общаемся», — пояснила она.

Сябитова не стала говорить о том, какой подарок они готовят для Гузеевой. Однако сама сваха к своему дню рождения всегда готовит список с пожеланиями, чтобы ее друзья знали, что она хочет получить. «Если у кого-то нет денег на подарок, который я хочу, то они могут просто положить деньги в конверт, и какая сумма там не имеет значения. По этой причине дома у меня нет ненужных вещей», — добавила Роза Раифовна. Володина же призналась, что любит бриллианты. По ее словам, супруг ей часто дарит украшения. «Однако я понимаю, что любовь близких не материальна. Она выражается ежедневно в их заботе, внимании и помощи», — поделилась с Teleprogramma.pro Василиса.