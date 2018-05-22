«Пользуйтесь парфюмом и не задавайте глупых вопросов о сексе»: аргентинцам рассказали, как понравиться россиянкам

К чемпионату мира по футболу в Аргентине выпустили брошюру «Русский язык и культура» с советами по общению с представительницами прекрасного пола в России.

Сборник издала Аргентинская футбольная ассоциация (AFA). В нем перечислены советы, которые, по мнению авторов, помогут иностранцам завоевать сердца русских красавиц.

Вот что рекомендуются делать:

1. Русские девушки обращают внимание на внешний вид: вы должны выглядеть опрятно, быть хорошо одетым и приятно пахнуть. Первое впечатление очень важно для них.

2. Русским девушкам не понравится, если вы будете рассматривать их как сексуальный объект. Им важно чувствовать себя особенными. Поэтому нужно относиться к русской девушке как к личности, у которой есть свои желания и взгляды на жизнь. Обращайте внимание на ее персональные качества и не задавайте глупых вопросов про секс. Для русских секс — очень интимный процесс, и публично его не обсуждают.

3. Русские девушки ненавидят скучных мужчин. Если вы не можете поддержать беседу и лишь думаете о том, что сказать дальше, вряд ли ей будет с вами интересно. Помните о том, что вы иностранец, и можете рассказать ей что-то интересное о своей стране, ее традициях и обычаях, или о том, чего интересного вы видели в ее стране. Старайтесь общаться как можно более искренне.

4. Источайте позитив. Женщины избегают мужчин, которые во всем: в работе, в жизни, в отношениях — видят только плохое.

5. Не задавайте банальных вопросов, будьте оригинальны. Обычно девушкам нравится узнавать что-то новое о вашей персоне. Помните, что многие из них ничего не знают о вашей стране, в этом смысле у вас есть преимущество перед русскими мужчинами. Позвольте им узнать вас получше.

6. Русским девушкам нравится, когда мужчина проявляет инициативу. Если вы не уверены в себе, общайтесь как можно больше с разными женщинами.

7. Обычно русским девушкам не нравится, когда вы ведете себя эгоистично в диалоге.

8. Не пытайтесь произвести впечатление в провокационной манере. Не надо хвастаться деньгами, строить из себя всезнайку и пуп земли. Ведите себя естественно и говорите на близкие вам темы и шутите про свои недостатки.

INDIGNANTE | El misógino manual de la AFA para para capacitar periodistas, dirigentes y directores técnicos. Enseñan a «conquistar mujeres rusas» pic.twitter.com/2eVLG01w0w

— El Destape (@eldestapeweb) 15 мая 2018 г.

Публикация сборника вызвала бурю негодования среди аргентинцев. Национальный институт по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом потребовал у футбольной ассоциации разъяснений, поскольку текст брошюры показался специалистам оскорбительным для женщин. После этого ассоциация провела «внутренне расследование», в ходе которого выяснилось, что эта часть сборника была опубликована по ошибке, и принесла свои извинения. Официальное заявление опубликовано на официальной странице Аргентинской футбольной ассоциации в Твиттере.

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