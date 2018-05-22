«Что он хотел доказать?»: в Самаре подросток разбился насмерть, сорвавшись с карниза

Шёл по карнизу на 11-м этаже, оступился и сорвался вниз… Несчастный случай, который произошел с 16-летним студентом в компании друзей, буквально потряс всю Самару. По городу поползли слухи о том, что юноша якобы находился под воздействием наркотических веществ. Но, как оказалось, ребенок просто хотел поддержать свой авторитет среди однокурсников. 63.ru поговорил с мамой погибшего мальчика и узнал подробности трагедии.

Памяти упавшего с 11 этажа юноши

«Я не могла сдержать слёз от гордости»

Данил Андрющенко родился 2 ноября 2001 года в Самаре. Получив среднее образование, юноша с легкостью поступил в энергетический колледж. По словам мамы Данила, учеба сыну всегда давалась легко.

Данил вместе с партнершей по танцам занял первое место

— Он тянулся к знаниям, никогда не пропускал занятия. Данил был очень талантливым, в прошлом году занял первое место на окружном конкурсе «Юность года». Надо было видеть, как он готовился к финалу, как выступал. Я не могла сдержать слёз от гордости. На выпускном директор очень хвалила Данила за успехи и усердие, говорила, что он лучший из всего выпуска, — рассказывает Елена Андрющенко.

Как в школе, так и в колледже юноша старался быть лидером. Однокурсники даже избрали его старостой группы.

Данил успешно учился и в колледже

— Данилу во всём помогала его ответственность. Все знали, что ему можно было доверять — во всём. Когда он стоял в пробке, то всегда присылал мне фотографию дорожного затора, выполнял мою просьбу — вновь отчитывался. Понимаете, насколько он был исполнительным? От и до, — уверяет Елена.

Данил послушно выполнял и поручения в колледже, какими бы странными они не казались: будь то просьба перекопать землю возле корпуса или перетащить кровати с площади Куйбышева до общежития колледжа. После учебы мальчик всегда спешил домой в Новосемейкино, где его ждали родители и младший брат.

— Он был моим помощником. После пар всегда спрашивал, нужно ли зайти в магазин, купить продукты? Никогда не задерживался. Готовил для нас: пек шоколадные кексы, жарил яичницу или картошку. То, что сейчас творится вокруг его имени, просто немыслимо. Эти слухи, сплетни, кто их распускает? Я — мать, и только я знаю, каким был мой ребенок, — рассказывает Елена.

«Это был первый раз, когда Данил остался у друзей после учебы»

Последний день, когда она видела Данила живым, женщина не может вспоминать без слез. После учебы, в 12:00, сын, как и всегда, позвонил ей и сказал, что куратор группы предложила им бесплатные пригласительные от колледжа на тестовый матч на «Самаре Арене».

— Мы всей семьей очень любим футбол, поэтому я, конечно, разрешила ему пойти. Чтобы не возвращаться домой, он захотел провести время со своим другом — они вместе учатся. Мол, мам, мы приедем к нему домой, пообедаем и поедем на «Самара Арену». Я согласилась. Тем более, что перед этим я лично разговаривала с мамой однокурсника, — рассказывает Елена.

Во время учебы в колледже Данил резко изменил свой образ

Но, несмотря на всё, женщина очень переживала за сына. Это был первый раз, когда Данил остался у друзей после учебы. До этого, когда поступали такие предложения от однокурсников, мальчик всегда отказывался — мама запрещала.

— Последний раз я разговаривала с ним в 14:30. Спрашивала, как у него дела. Он ответил, что всё хорошо, — вспоминает Елена.

О том, что билеты ему и его друзьям не дали, Данил маме тогда так и не сказал. Не сделала это и куратор их группы.

«У меня чуть сердце не остановилось»

Тело погибшего мальчика возле подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса нашли прохожие. Именно они вызвали полицию. О том, что произошла ужасная трагедия, Елена узнала только спустя несколько часов.

— Мы с младшим сыном были на тренировке, телефона под рукой не было. Потом я увидела пропущенные звонки и эсэмэски: «Перезвоните, это по поводу вашего сына». Я набрала этот номер, спрашиваю, что случилось. На том конце молчат, не представляются и просят номер мужа. В итоге собеседница не выдержала и сообщила, что мой ребенок разбился, — рассказывает мама погибшего мальчика.

Тело мальчика обнаружили очевидцы

Сейчас следователи выясняют детали произошедшего. В квартире, где отдыхали подростки, правоохранители обнаружили табак и сухое вино. Спустя время в сети появились видеокадры последних минут жизни Данила. На них видно, как подросток проходит по карнизу с окна на балкон, затем оступается и срывается вниз. Последним, что услышал мальчик, были слова его товарища: «Не надо, пожалуйста».

— Мне пришлось это видео посмотреть. У меня чуть сердце не остановилось, но я должна была увидеть своими глазами. Почему это произошло? Я не знаю. Кому и, главное, что он хотел своим поступком доказать? То, что он может? — теряется в догадках Елена.

Тот факт, что Данил мог быть пьяным, женщина отрицает:

— Я знала о нем всё, как и он обо мне, и я никогда не видела его пьяным. Сейчас я намерена добиться правды. Данил любил правду. Я еще ругалась на него и говорила, что иногда этим ничего не добьешься и лучше промолчать. Что не все воспримут её так, как мы с тобой. Но такой у него был возраст. Шестнадцать лет…