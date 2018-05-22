Ученые видят причину преждевременной смерти в употреблении мяса

Качество жизни и ее продолжительность были бы значительно выше, если бы люди не употребляли мясо так, как они привыкли, — то есть, слишком много. Об этом заявили ученые из Гарвардской медицинской школы. Чтобы рассчитывать на долгую жизнь, не нужно придерживаться крайне жесткой вегетарианской диеты, — достаточно время от времени заменять мясные продукты овощами и фруктами. Данное мнение озвучил гарвардский профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет. Подсчеты ученых показали: если бы человечество перестало быть активно «мясоедным», ему бы удалось избежать минимум трети смертей. Конкретно ежегодно можно было предотвратить почти 30 миллионов смертей, которые оказываются следствием ожирения, курения и других негативных факторов. Специалисты призывают употреблять как можно больше свежей растительной продукции — в этом они видят принципиально важное условие для укрепления здоровья и долголетия.

«Здоровое питание связано со снижением практически всех рисков. В этом нет ничего удивительного, поскольку все в нашем теле соотносится с одними и теми же базовыми процессами», — констатировали исследователи.

До этого канадскими специалистами проводился эксперимент, в ходе которого людям предлагалось придерживаться того же рациона, что и у обезьян. В результате за две недели активного потребления овощей и фруктов у добровольцев на 35% снизился уровень холестерина в крови. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы 10 основных причин повышенного уровня холестерина в крови.