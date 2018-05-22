Компьютерное моделирование поможет создавать безопасные детские автокресла

Ученые из Шеффилдского университета (Великобритания) на примере бедренной кости рассчитали, как изменяется прочность костей младенцев зависимости от возраста и веса. Исследование впервые было проведено с использованием компьютерного моделирования и медицинской визуализации. Полученные результаты позволят конструировать более безопасные детские товары, в частности автокресла, а также могут быть использованы в клинической диагностике, чтобы определить характер травмы. О результатах исследования сообщается на сайте университета.

"Переломы часто случаются у детей и составляют примерно 25% детских травм. Это и случайные, и нанесенные травмы, и определить разницу между ними зачастую очень сложно. Из-за того что нелегко получить образцы костей маленьких детей, существовал определенный пробел в знаниях об их прочности", — констатирует преподаватель факультета онкологии и метаболизма Шеффилдского университета Амака Оффиа.

В исследованиях использовались снимки компьютерной томографии костей скелета. Была создана 3D-модель бедренной кости ребенка в возрасте до трех лет. В этот период жизни дети еще не могут полноценно объяснить, как была получена травма. Кроме того, в таком возрасте идет наиболее быстрый рост скелета. С помощью компьютерного моделирования были воссозданы различные сценарии воздействия силы, при которой может случиться перелом. В рамках экспериментов ученые смогли точнее определить, как развивается скелет и меняется прочность костей младенцев.

"Есть немного исследований, которые сосредотачивались бы на проблеме прочности костей маленьких детей. Наши данные способны помочь производителям автомобильных кресел, детских колясок, игрушек и другим компаниям, изготавливающим товары для детей, проектировать и создавать более безопасные продукты, а также использовать наши компьютерные модели при их тестировании", — комментирует преподаватель машиностроения Шеффилдского университета Синьшань Ли.

В исследовании отмечается, что несмотря на то, что системы безопасности с момента появления автомобилей значительно улучшились, аварии по-прежнему остаются основной причиной опасных травм у детей. Так как компьютерная инженерия и моделирование шире стали использоваться в разработке транспортных средств, важно создать максимально точные модели всех потенциальных пассажиров. Сейчас в краш-тестах для имитации пассажира-ребенка используются уменьшенные модели взрослых манекенов, однако скелеты взрослого человека и младенца сильно различаются.

По мнению авторов исследования, его результаты помогут врачам определять причины переломов, сопоставив их с данными о прочности кости и воздействующей силы, приведшей к травме. Свою разработку ученые собираются использовать в дальнейшем для изучения прочности других костей у детей разных возрастов.

Как отмечает начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева , все больше покупателей при выборе детского автокресла ставят на первое место безопасность. «Мы работаем с мировыми брендами, такими как Romer Britax, Recaro, Maxi-cosi, Cybex и многими другими производителями, которые используют в производстве новые разработки в области безопасности. Зачастую эти мировые бренды сами являются законодателями новых стандартов. Мы учитываем новые разработки и отслеживаем все изменения в области безопасности и здоровья детей. По мере появления новых усовершенствованных моделей мы ротируем матрицу, тем самым предлагаем нашим покупателям продукцию, соответствующую новым стандартам безопасности и качества, » — рассказала эксперт.

Материал предоставлен проектом "+1".