Секс улучшает память

Ученые выяснили, что регулярное занятие сексом помогает сохранить ясность ума людям среднего и пожилого возраста. Положительно на качество памяти влияет и эмоциональная связь с партнером.

— Отсрочить старение хорошо помогает спорт. Но его неплохо заменяет и секс, но в разумных количествах, конечно. Это как каждый день проплывать по два с половиной километра в бассейне — очень полезно и хорошо укрепляет организм.

— Стоит сказать, что регулярный секс помогает сохранить память не только людям среднего и пожилого возраста. Это универсальный рецепт для всех. Ведь качественный секс заставляет активнее работать лимбическую систему мозга. Это положительно влияет на отдел, отвечающий за память. Важно заниматься сексом регулярно.

Виктория Дорохова, аспирантка:

— За всех, честно говоря, сказать не смогу. Но, думаю, правда в этом определенно есть. Меня мама одна растила, а сейчас она начала встречаться с мужчиной. Ей ведь 57. И знаете, что-то в ней поменялось. Энергия какая-то появилась, даты перестала забывать, а ведь бывало… Причина и следствие тут для меня очевидны.

— Мне всю жизнь казалось, что этот медицинский факт в лишних доказательствах не нуждается. Регулярные физические упражнения помогают? Помогают. Так и тут. Даже пример могу привести. Создатель комиссара Мегрэ, писатель Жорж Сименон в своих мемуарах писал, что всегда находил время на секс, пару раз в неделю отрываясь для этого от работы. И взгляните на него — прожил долгую жизнь.

Анна Вершилова, домохозяйка:

— Это выглядит как обоснование беспорядочным половым связям. У меня с этим делом все как у обычных людей, и на память я никогда не жаловалась. Поэтому слушать таких врачей не собираюсь. Как ни откроешь журнал или интернет, вечно читаю, как ученые глупостями какими-то занимаются.