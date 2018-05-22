Калининградские предприниматели подарят детям сирийского Алеппо игровую площадку

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. / ТАСС /. Предприниматели Зеленоградского городского округа Калининградской области подарят детям сирийского города Алеппо детскую игровую площадку, сообщил журналистам глава администрации округа Сергей Кошевой

"Мы в Алеппо отправляем эти подарки детям", — сказал Кошевой, добавив, что акцию решили приурочить к международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Деньги на площадку (качели, горки) стоимостью до 340 тыс. рублей собрала местная ассоциация рестораторов и отельеров, за помощью в ее доставке на место назначения администрация планирует обратиться к Балтийскому флоту, добавил он.

Зеленоградск отправляет подарки детям Алеппо не в первый раз, сообщил Кошевой. «Наши дети, из заленоградских школ, в свое время сделали подарки [для детей в Сирии]», — рассказал он, уточнив, что груз отправили адресатам с помощью Балтийского флота. Эта традиция, по его словам, будет продолжена.