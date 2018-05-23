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В Оренбурге следователи проверяют обстоятельства травмирования школьника
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В Оренбурге следователи проверяют обстоятельства травмирования школьника 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге следователи проверяют обстоятельства получения травм ребенком в результате падения на него части бетонного забора, окружавшего школу, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.
Происшествие произошло 22 мая около 18.00 во дворе средней общеобразовательной школы № 15 по улице Бр. Башиловых в областном центре. Школьника увезли с места происшествия в больницу на обследование, в результате падения на ребенка бетонной плиты мальчик получил ссадины и легкое сотрясение мозга.
Проверка продолжается.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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