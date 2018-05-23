В Оренбурге следователи проверяют обстоятельства травмирования школьника

В Оренбурге следователи проверяют обстоятельства получения травм ребенком в результате падения на него части бетонного забора, окружавшего школу, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Происшествие произошло 22 мая около 18.00 во дворе средней общеобразовательной школы № 15 по улице Бр. Башиловых в областном центре. Школьника увезли с места происшествия в больницу на обследование, в результате падения на ребенка бетонной плиты мальчик получил ссадины и легкое сотрясение мозга.

Проверка продолжается.