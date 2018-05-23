Ещё
Здоровью школьника, на которого упал забор, ничего не угрожает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Здоровью школьника, на которого упал забор, ничего не угрожает 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
22 мая в Оренбурге на улице Братьев Башиловых произошло ЧП: на территории среднеобразовательной школы № 15 на ученика второго класса упала часть бетонного ограждения.
Чрезвычайное происшествие прокомментировала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева: «Действительно, ужасный случай произошел вчера в 15-й школе:8-летний ребенок был прищемлен плитками забора. Перед этим забор ремонтировался — три дня назад в связи с отсутствием возможности полной реконструкции менялись его части. И мальчик решил проверить, пролезет ли он в щель, которая образовалась после того, как ребята из другого класса выбили часть забора».
Сейчас ребенок, отделавшийся небольшими ссадинами и ушибами, находится в больнице, его состояние хорошее, стабильное. С целью профилактики возможных повреждений медики проводят УЗИ внутренних органов.
«Большое спасибо тем ребятам, которые в это время катались на территории школы, — говорит Нина Гордеева». — «Заметив, что ребенок попал в ужасную ситуацию, они подбежали и помогли ему выбраться, вызвали скорую помощь».
«Сегодня с учениками 15-й школы Оренбурга провели профилактическую беседу о том, что нужно бережнее относиться к своему здоровью, и о безопасном поведении на любых объектах, в том числе и на территории школы», -резюмировала начальник управления образования города.
Напомним, что в настоящее время расследованием происшествия занимаются следователи.
АиФ-Оренбург: последние новости
Почему современные дети поздно начинают разговаривать и часто картавят? В Бузулуке двухмесячный малыш получил травмы, упав с подоконника Взрослые забыли, что были маленькими. Психолог - о работе телефона доверия
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото4
Названы марки опасного сливочного масла18
Пугачева поделилась интимными подробностями10
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение