Здоровью школьника, на которого упал забор, ничего не угрожает

22 мая в Оренбурге на улице Братьев Башиловых произошло ЧП: на территории среднеобразовательной школы № 15 на ученика второго класса упала часть бетонного ограждения.

Чрезвычайное происшествие прокомментировала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева: «Действительно, ужасный случай произошел вчера в 15-й школе:8-летний ребенок был прищемлен плитками забора. Перед этим забор ремонтировался — три дня назад в связи с отсутствием возможности полной реконструкции менялись его части. И мальчик решил проверить, пролезет ли он в щель, которая образовалась после того, как ребята из другого класса выбили часть забора».

Сейчас ребенок, отделавшийся небольшими ссадинами и ушибами, находится в больнице, его состояние хорошее, стабильное. С целью профилактики возможных повреждений медики проводят УЗИ внутренних органов.

«Большое спасибо тем ребятам, которые в это время катались на территории школы, — говорит Нина Гордеева». — «Заметив, что ребенок попал в ужасную ситуацию, они подбежали и помогли ему выбраться, вызвали скорую помощь».

«Сегодня с учениками 15-й школы Оренбурга провели профилактическую беседу о том, что нужно бережнее относиться к своему здоровью, и о безопасном поведении на любых объектах, в том числе и на территории школы», -резюмировала начальник управления образования города.

Напомним, что в настоящее время расследованием происшествия занимаются следователи.