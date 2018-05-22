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Курская поэтесса презентовала шестой сборник стихов для детей
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Курская поэтесса презентовала шестой сборник стихов для детей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В оформлении книги участвовали юные художники из разных школ города
22 мая в Доме детского творчества состоялась презентация шестой книги поэтессы, члена Союза курских литераторов Надежды Винокуровой — «Дочки и сыночки — наши ангелочки». В оформлении сборника писательнице помогали ребята из разных школ города. Дети подготовили рисунки, соответствующие теме стихотворений. На презентации эти же ребята прочитали стихи.
Поздравить Надежду Николаевну на мероприятие также пришли коллеги — редактор её книги, член Российского и Интернационального Союзов писателей Борис Леонидович Останков и член Курского союза литераторов Иван Арсентьевич Зарецкий.
— Книгу про девочек и мальчиков интересно и полезно будет читать всем. Надежда Николаевна умеет увлечь детей работой, умеет говорить с ними на их языке, а самое главное показывает им пользу от их труда, — отозвался о работе поэтессы Борис Леонидович.
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