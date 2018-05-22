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Детокс-чай, питьевой коллаген и березовый эликсир: 3 новинки для бьюти-рациона
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Детокс-чай, питьевой коллаген и березовый эликсир: 3 новинки для бьюти-рациона 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Детоксицирующий лимфодренажный чай, АХГ  Этот органический плодово-травяной сбор — спасение для тех, кто по утрам не может себя узнать в зеркале из-за отечности. Что самое главное, работает чай не за счет мочегонного эффекта — он совершенно не нарушает комфортное существование. И это лишь один из видимых результатов напитка. В купе с правильным питанием при регулярном применении (2 раза в день перед приемом пищи) очищается кожа, нормализуется обмен веществ, снижается аппетит и вообще тело (и жизнь) становится легче. В составе — букет из суперфудов, редких трав со сложными названиями, антиоксидантов и еще множество ингредиентов, способствующих преображению.
Морской коллаген Collagene 5000, Thalgo
В борьбе за вечную молодость одними кремами не обойтись. В помощь — новая биологически активная добавка к пище «Коллаген 5000», активный концентрат, стимулирующий клетки изнутри. Именно коллаген обеспечивает упругость и необходимый уровень увлажнения кожи, предупреждая появление морщин. Действие происходит на трех уровнях: клетки снабжаются питательными веществами, стимулируется рост фибробластов и кожа обеспечивается антиоксидантной защитой.
Березовый эликсир Weleda
Найти его сложно, но поиски стоят того. Напиток на основе вытяжки из молодых листьев березы и лимонного сока оказывает видимый детокс-эффект. На один стакан воды нужна одна столовая ложка. Лучше всего пить натощак. Результат не заставит себя ждать.
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