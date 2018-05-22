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В Госдуме открылась выставка в честь юбилея Вячеслава Фетисова
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В Госдуме открылась выставка в честь юбилея Вячеслава Фетисова 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Представленное на выставке является лишь частью — через 10 лет Фетисов пообещал выставить полную коллекцию своих наград и достижений.
В Государственной Думе начала работу выставка, посвященная юбилею прославленного советского и российского хоккеиста Вячеслава Фетисова. На ней представлена летопись достижений спортсмена, а именно — более семидесяти титулов.
К юбилею прославленного игрока и тренера на стенды выставили настоящие реликвии: редкие, архивные фотографии, видеокадры, награды и образцы спортивной формы с автографами знаменитых игроков из личной коллекции двукратного олимпийского чемпиона.
«Впервые я выставил экспонаты, которые до этого никто и никогда не видел. Это, собственно, часть той спортивной коллекции, которую мне посчастливилось завоевать со своими друзьями. Мне кажется, это очень важно. Помимо того, чтобы слышать, читать об этом, но еще и увидеть воочию. Потому что увиденное впечатляет», — рассказал Фетисов.
Представленное на выставке является лишь частью — через 10 лет Фетисов пообещал выставить полную коллекцию своих наград и достижений.
Знаменитый игрок большую часть своей спортивной карьеры провел на позиции защитника в клубе ЦСКА и за океаном в таких командах как «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз».
Помимо двух титулов олимпийского чемпиона, Фетисов является семикратным победителем мирового первенства и трехкратным обладателем кубка Стэнли — высшей награды североамериканской хоккейной лиги.
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