Почему нельзя жарить и варить колбасу

Два кусочка «Докторской», «Молочной» или «Русской», одно–два яйца — и классический завтрак россиянина, известный еще с советских времен, готов. Можно и без яиц, тогда колбасу просто подогревают в микроволновке, и, если куски достаточно толстые, колбаса приобретает вид и вкус вареной. Заметьте, вареной дважды, так как все названные сорта колбасы относятся к сорту вареных колбас.

Зачем варить уже вареные колбасы? Такой вопрос никогда не возникнет у людей старшего поколения — тех, кто большую часть жизни прожил при Советском Союзе. Всеобщий дефицит того времени сделал колбасу практически культовым продуктом. Достать ее (именно достать, а не купить, приобрести, принести из магазина) было большой удачей. Колбасу ели просто так, делали из нее бутерброды, ее жарили, отваривали, добавляли в салаты. Но вот теперь, когда ее много, а разнообразие сортов поражает, возникает вполне резонный вопрос: а зачем мы вообще жарим, подогреваем уже вареные колбасы? [С-BLOCK]

Для несведущих — небольшая справка. Вареная колбаса получается путем термической обработки батонов смесью из пара и воды, либо просто горячей водой. Варится колбаса при температуре от 75 до 85 градусов по Цельсию. В процессе термообработки происходит коагуляция белков, коллаген превращается в глютин, основная часть микроорганизмов, находящихся в мясе, погибает. Продолжительность варки вареной колбасы составляет от 30 до 50 минут. После приготовления ее отправляют на охлаждение.

— Вареная колбаса — продукт, уже готовый к употреблению. Технология ее изготовления полностью исключает микробиологический фактор, — уверен технолог мясокомбината Айрат Жукенов. [С-BLOCK]

Сергей Ракша, возглавляющий общественную организацию «Правда о еде», тоже не видит смысла в том, чтобы второй раз готовить уже сваренный продукт. По его словам, свежей колбасе термообработка не требуется, а если она долго пролежала и есть опасения, что она начала портиться, ей ни жарка, ни варка не помогут, так как процесс гниения уже пошел. Такой продукт только выбрасывать.

А вот ученые более категоричны в своих выводах. Всемирная организация здравоохранения включила колбасу в список опасных продуктов питания. А проверки Роспотребнадзора показали, что в России фальсификат колбас может доходить до 75 процентов. Что входит в состав этих «колбас», не берется ответить никто. Но зато определен наносимый ими вред. Всевозможные добавки для усиления вкуса, более длительного хранения продукта, придания ему товарного вида провоцируют целый ряд заболеваний, самое страшное из которых рак желудка или кишечника. [С-BLOCK]

Представитель ВОЗ доктор Курт Штрайф поясняет, что возникновению рака способствуют нитриты натрия, содержащиеся во всех видах колбас. Это они придают им аппетитный розовый цвет и делают колбасный фарш вязкой массой. Когда мы начинаем нагревать колбасу — неважно, жарить или варить, — нитрит натрия вступает во взаимодействие с белками мяса, в состав которых входят азотсодержащие группы аминокислот. Достигнув определенной температуры, нитриты превращаются в нитрозамины, которые и провоцируют онкозаболевания.

Врачи университета Глазго наблюдали за 260 тысячами женщин, чей возраст превысил 30 лет. Исследование показало, что достаточно ежедневно съедать менее десяти грамм обработанного мяса в виде всевозможных колбас, и риск развития рака молочной железы повышается на 18 процентов. А если эти колбасы еще и вторично подвергать термообработке, то процент будет более высоким. [С-BLOCK]

Онкологический центр Фреда Хатчинсона опубликовал данные, согласно которым любители часто есть жареную пищу подвергают себя смертельной опасности. В процессе жарки образуются опасные канцерогены, провоцирующие развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний, токсичных отравлений. Кроме того, та же вареная колбаса имеет повышенный уровень трансжиров, которые при нагревании становятся еще более опасными и способствуют развитию атеросклероза, диабета, болезни Альцгеймера.

Для объективности следует отметить, что с подобными выводами согласны далеко не все даже в научной среде. Так, североамериканские ученые считают, что канцерогены сегодня в той или иной мере содержаться абсолютно во всех продуктах — жизнь такая, и с этим ничего не поделаешь. Но это не значит, что люди поголовно умирают от тех или иных продуктов. Если уровень канцерогенов в продукте не высок, то особо опасаться не стоит. Главное, не перегружать желудок одними и теми же изделиями пищевой промышленности. [С-BLOCK]

А российские медики любителям колбаски советуют не брать дешевый продукт. Лучше 100 грамм колбасы, основу которой составляет настоящее мясо, чем килограмм шкурок, животного жира, хрящей и еще «непоймичего», что и провоцирует возникновение различных заболеваний. Особенно в нагретом виде.