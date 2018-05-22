В России стартуют продажи нового минивэна Mercedes-Benz V-Class Night Edition

Российские дилеры бренда Mercedes-Benz начнут принимать предзаказы на спецверсию с 1 июня 2018-го.

Уже стандартную модификацию Mercedes-Benz V-Class можно назвать роскошной. Но версия Night Edition получила еще больше оригинальных элементов, предающих экстерьеру и салону спортивный стиль и делающих внешность минивэна еще более дорогой и привлекательной. В пакете Night Edition боковые зеркала черного цвета, такая же радиаторная решетка, 19-дюймовые колесные диски на семи спицах, тонированеы стекла и специальный шилдик Edition. Салон в этом исполнении получил обивку из кожи «наппа», черный потолок и коврики с вышитым словом Edition, также повышенный комфорт кресел.

За эту «красоту» придется доплатить — от 678 343 рублей.

Минивэн Mercedes-Benz V-Class Night Edition работает на 190-сильном дизельном моторе — без вариантов.