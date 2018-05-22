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«Чемпионат» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
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«Чемпионат» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
В Radisson Resort Zavidovo прошло одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности — программа и форум «Лучшие социальные проекты России». В этом году, как и прежде, в конкурентной борьбе сошлись мировые корпорации, как из России, так и со всего мира.
«Чемпионат» стал одним из лауреатов в номинации «Социальные ответственные СМИ», получив награду за проект «Спорт детям». Проект призван познакомить детей из неблагополучных семей и детских домов с миром спорта высших достижений. Дети получают возможность попасть на крупные соревнования, в закрытые для общего доступа помещения спортивных арен: раздевалки, подтрибунные помещения. Должное внимание ребятам уделяют и спортсмены. Они на личном примере показывают, как важно не боятся трудностей и идти к поставленным целям.
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