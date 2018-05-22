Во Дворце творчества Хорошево-Мневников пройдет мастер-класс по эстрадно-джазовому танцу

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» в понедельник, 28 мая, состоится мастер-класс по эстрадно-джазовому танцу.

— В рамках фестиваля «Россия — твоя и моя» педагог, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Игорь Севастьянов проведет мастер-класс «Урок эстрадно-джазового танца для детей 9–10 лет», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Начало мероприятия в 16.00. Напомним, ДТДиМ «Хорошево» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (второй этаж, малый зал). (ео)