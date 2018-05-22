Как выбрать косметологическую процедуру и не облажаться

Сказать, что какие-то из существующих процедур совсем неэффективны или вредны, нельзя. Но одна из главных задач косметолога — подобрать подходящую процедуру в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. Если она подобрана неправильно, то в глазах пациент врач дискредитирован, как и сама процедура, хотя для кого-то она может быть максимально полезной. Есть и некоторые методики, ожидания от которых у нас изначально завышены. С чем это связано спросили у Светланы Кукушкиной, заведующей отделением дерматологии и медицинской косметологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.

Иногда мы становимся жертвами маркетинга

Все мы знаем, что красивая картинка, яркий слоган и красочное описание иногда заставляют нас ожидать от процедуры волшебного эффекта, не меньше. Но это невозможно в принципе. Все, что касается красоты и здоровья, требует постоянной работы и комплексного подхода, а не одноразового вмешательства.

Вдобавок к этому, название процедур не всегда соответствует их содержанию. Например, «лифтинг» подразумевает собой подтяжку, устранение складок и морщин. Но многие из этих процедур называются просто более понятным и привычным для нас термином. Улучшая качество, цвет и состояние кожи, они при этом никак не влияют на ее «подтяжку», изменение формы скул, губ, зоны подбородка. Вы будете выглядеть более отдохнувшей, свежей, но эффекта подтяжки не будет. Потому что это процедуры скорее поддерживающие — своеобразная фиксация того состояния, в котором вы находитесь сейчас, для того, чтобы ситуация не ухудшалась.

Без этих процедур тоже нельзя. Но если вы четко знаете, какой результат хотите получить, обговорите с врачом детали, задайте все волнующие вопросы, объясните, что именно вы ожидаете в итоге. Вдруг эта процедура несет за собой лишь громкое название.

Иногда процедура вам просто не подходит

Процедура может не подойти вам в силу возраста, особенностей кожи. Возможно, ваша проблема не может быть решена с помощью этой процедуры в принципе. Именно поэтому, обращаясь к специалисту, будьте готовы предоставить ему полную информацию о себе, своих заболеваниях, наследственных факторах, привычках и образе жизни.

Не стоит ожидать мгновенного эффекта

Надо понимать, что анатомия лица такова, что без инъекционных методик радикальных изменений добиться нельзя. Если нужен моментальный вау-эффект, будьте готовы к серьезной процедуре с побочными эффектами и длительным реабилитационным периодом. Если вам обещают лифтинг, подъем ткани, осветление кожи без последующей реабилитации, то это или маркетинг, или развод

не совсем правда.

Яркий пример — мезотерапия для улучшения состояния волос. Забота о волосах — это уход «на опережение». Максимальный эффект, когда результаты становятся заметны, достигается примерно через три месяца, ведь воздействие осуществляется на корни и волосяные луковицы. Те волосы, которые уже выросли, на самом деле неживые, и их внешний вид от процедур никак не изменится.

Взгляд внутрь

Косметология — это сочетание эстетики и медицины. Поэтому, если нет эффекта от процедур, надо задуматься еще и о том, что, может быть, дело в наличии воспалительных процессов, хронических заболеваний, нарушении обмена веществ или других причинах. В этом случае бывает полезно сдать анализы и пройти минимальную диагностику.