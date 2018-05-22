За просрочку алиментов снизят штрафы

Суды получат право снижать неустойку за просроченные алименты в зависимости от материального или семейного положения плательщика. Соответствующие поправки в Семейный кодекс Госдума 22 мая приняла в первом чтении.

Автором инициативы выступила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва КПРФ ).

По её словам, сейчас в законодательстве предусмотрено, что при образовании задолженности по алиментам гражданин должен уплачивать получателю неустойку в размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки и уменьшение неустойки законом не предусмотрено.

«В адрес Госдумы поступают обращения граждан по вопросу снижения размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов, и при установленном размере неустойки её годовой размер составляет 182,5%, а отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки за неуплату алиментов, приводит к назначению неустойки в несколько миллионов рублей», — сказала Плетнёва.

Она добавила, что такую сумму практически невозможно выплатить.

К законопроекту поступил 21 отзыв от заксобраний, из них 19 положительных, также пришло 30 положительных отзывов из 38 региональных исполнительных органов государственной власти.

Есть и отзыв Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, согласно которому комитет концепцию законопроекта поддерживает.

Правительство же считает целесообразным проработать вопрос о корректировке размера неустойки и поддерживает законопроект при условии его доработки.