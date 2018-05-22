Ещё
За просрочку алиментов снизят штрафы
Далее:
Читайте также:
Ещё

За просрочку алиментов снизят штрафы 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Суды получат право снижать неустойку за просроченные алименты в зависимости от материального или семейного положения плательщика. Соответствующие поправки в Семейный кодекс Госдума 22 мая приняла в первом чтении.
Автором инициативы выступила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).
По её словам, сейчас в законодательстве предусмотрено, что при образовании задолженности по алиментам гражданин должен уплачивать получателю неустойку в размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки и уменьшение неустойки законом не предусмотрено.
«В адрес Госдумы поступают обращения граждан по вопросу снижения размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов, и при установленном размере неустойки её годовой размер составляет 182,5%, а отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки за неуплату алиментов, приводит к назначению неустойки в несколько миллионов рублей», — сказала Плетнёва.
Она добавила, что такую сумму практически невозможно выплатить.
К законопроекту поступил 21 отзыв от заксобраний, из них 19 положительных, также пришло 30 положительных отзывов из 38 региональных исполнительных органов государственной власти.
Есть и отзыв Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, согласно которому комитет концепцию законопроекта поддерживает.
Правительство же считает целесообразным проработать вопрос о корректировке размера неустойки и поддерживает законопроект при условии его доработки.
Парламентская газета: последние новости
Роспотребнадзор подготовил список запрещенных добавок в алкоголе В сахалинском зоопарке кенгуру взял под опеку вновь прибывших капибар Герцогиня Кейт Миддлтон родила мальчика
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полный рот зубов, а всё с грудью!»21
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения1
Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир»5
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение