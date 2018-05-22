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Алтуфьевский район отметил День рождения
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Алтуфьевский район отметил День рождения 

Управа Алтуфьевского района 46 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В воскресенье, 20 мая, Алтуфьевский район СВАО отметил свой День рождения. Утренний дождь не помешал празднику.
Праздник начался кроссом вокруг пруда. Программа была насыщенная: приветствие официальных лиц, награждение активных граждан района, которое провела депутат МГД Лариса Картавцева. Она также очень тепло поздравила всех жителей района.
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы детей и взрослых. На площадке праздника работали мастер-классы для детей разного возраста. (ск)
Женский форум
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