Алтуфьевский район отметил День рождения

В воскресенье, 20 мая, Алтуфьевский район СВАО отметил свой День рождения. Утренний дождь не помешал празднику.

Праздник начался кроссом вокруг пруда. Программа была насыщенная: приветствие официальных лиц, награждение активных граждан района, которое провела депутат МГД Лариса Картавцева . Она также очень тепло поздравила всех жителей района.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы детей и взрослых. На площадке праздника работали мастер-классы для детей разного возраста. (ск)