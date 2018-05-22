Почти три с половиной тысячи человек приняли участие в «Зарядке со стражем порядка» в Подмосковье

В рамках проводимой Министерством внутренних дел России Всероссийской социальной акции во всех районах Подмосковья состоялось массовое детское физкультурно-спортивное мероприятие под названием «Зарядка со стражем порядка», приуроченное к 300-летию Российской полиции.

Около 3,5 тысячи юных спортсменов в возрасте от 3 до 13 лет вместе со своими родителями соревновались в скорости, ловкости и силе. Главная цель акции — привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни, рассказать о службе в органах внутренних дел, на личном примере показать необходимость хорошей физической подготовки в повседневной жизни и на службе.

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел участие в этом спортивном празднике приняли дети из школ, социально-реабилитационных центров, колледжей и детских садов.

В рамках мероприятия фитнес-разминку в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г.о. Серпухов с ребятами провела инспектор группы обеспечения административного надзора МУ МВД России «Серпуховское» капитан полиции Анна Лазарева , которая является фитнес-инструктором. Вместе с ней дети выполнили разминочный комплекс упражнений под ритмичную музыку.

Мальчики также встретились с футболистами детско-юношеской спортивной школы «Альтаир». Юные спортсмены провели для детей тренировочное занятие по футболу.

Для девочек было организовано занятие по изучению упражнений фитнес-программы «Тай-бо», которые основаны на выполнении приемов восточных единоборств.

Ребятам младшего дошкольного возраста сотрудники отдела по работе с личным составом МУ МВД провели творческое занятие.

По итогам физкультурно-оздоровительной программы все юные участники получили футбольные мячи и кепки, а руководителю социально-реабилитационного центра вручил сувенирную продукцию.

В МО МВД России «Шатурский» полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы прапорщик полиции заслуженный тренер России мастер спорта по дзюдо и борьбе самбо Андрей Бобров провел с ребятами разминку в виде спортивной игры. После игры был организован мастер-класс по боевым приемам рукопашного боя.

В завершение акции организаторы поблагодарили ребят за активное участие и стремление к здоровому образу жизни, а после сделали памятные фото и вручили почетные грамоты и сладкие подарки.

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