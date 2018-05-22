В сети обсуждают элегантный стиль Королевой и нелепый наряд ее мужа

Наташа Королева редко умудряется угодить интернет-сообществу своими нарядами, однако последний светский выход певицы был воспринят поклонниками очень тепло и даже с некоторым восхищением, чего совершенно нельзя сказать о костюме сопровождавшего ее мужа.

На днях в Государственном Кремлевском Дворце прошел юбилейный вечер, посвященный поэту Михаилу Гуцериеву . Поздравить автора с 60-летием приехало множество знаменитостей, в числе которых была и звездная пара Наташи Королевой и Сергея Глушко . Фотографии с минувшего мероприятия все еще продолжают попадать в социальные сети, вызывая как восторг, так и разочарование среди интернет-пользователей. Семейный выход Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко мог бы так и остаться незамеченным, если бы не опубликованный в социальных сетях снимок Тарзана в полный рост, где отчетливо виден его довольно необычный парадно-выходной костюм.

Мужчина позировал за кулисами Кремлевского Дворца в клетчатом брючном костюме, верх которого еще можно было с натяжкой назвать стильным. Но все внимание зрителей волей-неволей сосредотачивается скорее на брюках Сергея, чем на его пиджаке. Обтягивающие и короткие, они просто нелепо выглядели на таком статном мужчине, как Глушко, уверены в сети. А завершившие общий образ Тарзана, одетого в стиле волшебника из страны Оз, светлые сверкающие туфли не могут не восхищать, ведь нужна изрядная доля мужества, чтобы обуться в такую необычную модель. «Ой, мамочки! Наташе не стыдно было рядом с ним стоять?» «Это шедевр! Он что тоже выступал там? Брючки наверно специально подбирал такие, которые вот-вот сами на нем по швам треснут» «Мне кажется или туфли блестят?» «Наташа постирала его штаны, и они сели? Или это штаны от другого костюма?» «Наверно они не комплектом продавались и пиджак был как раз, а брючки на пару размеров меньше. Вот и вышло так… смешно»

«Да нет же! Он точно танцевал на сцене и штаны надо было с себя срывать, а те что итак с трудом сошлись на нем проще разорвать» «Господи, у него и смешной вид! Куда Королева смотрела?! Как позволила ему в таком виде пойти?!» «Какой нелепый и глупый вид! Сережа, Вам сколько лет? Блестящие туфли? Серьезно?» «Интересно, как он в них ходил? Они же на честном слове держаться и ощущение что сейчас просто порвутся по швам» А вот Наташа Королева, напротив, выглядела очень элегантно и сдержанно в своем длинном черном платье с блестящей вышивкой на груди. «Наташенька красавица» «Такая утонченная… Такая стильная» «Очаровательная женщина!» «Натуся, ты просто супер! Платье шикарное» «Какая же Натулька обаятельная! А кудри на волосах просто шикарно смотрятся!» Некоторые подписчики Наташи решили, что, возможно, артистка поддалась общему звездному настроению и решила обзавестись еще одним ребенком, ведь муж так нежно обнимает ее живот руками.