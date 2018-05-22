3 звездные пары, отношения которых развивались по необычному сценарию

Вчера мы рассказывали про парочки, которые начали встречаться прямо на съемочной площадке, но, согласитесь, вряд ли этим можно кого-то удивить (классический служебный роман). Поэтому мы решили сделать подборку пар, начало отношений которых пошло по более необычному сценарию.

Если вы уверены, что Джастин — самоуверенный мачо, готовьтесь поменять свое мнение. Он настолько стеснялся первым позвонить Джессике Билл (с которой толком и не был знаком), что просил сделать это их общего знакомого. И только когда Билл подтвердила, что не против поговорить с Тимберлейком, он сам набрал ее номер телефона и пригласил на свидание. Ну а сегодня у них счастливый брак и очаровательная дочь (вытираем слезы умиления).

Кэри и Маркус провели вместе все детство. Потом жизнь их, само собой, раскидала по разным городам и странам, но они оставались друзьями по переписке. В 2011-м они встретились вновь и уже решили не терять ни минуты: спустя всего год пара поженилась. Чем не сценарий для ромкома?

Да, эти двое уже не вместе, зато какая у них история! Молодые люди познакомились в Twitter, причем в первую очередь благодаря тому, что регулярно писали друг про друга гадости. Но мы-то знаем: это был всего лишь флирт. Роман, увы, оказался недолгим, но запоминающимся.