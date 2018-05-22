Напитки, которыми гордятся целые страны

История происхождения коктейлей овеяна множеством легенд. Доподлинно неизвестно, кто был их первым автором, но сам термин «коктейль» впервые был упомянут в 1803 году в газете Amherst. С их появлением число почитателей алкоголя в чистом виде заметно поубавилось. Алкоголь без добавок превратился в напиток для ценителей. Остальные предпочли ему коктейль, порой даже не догадываясь об истинном вкусе его базовых составляющих.

Как известно, все новое, это хорошо забытое старое, поэтому когда вам порядком поднадоест любимый коктейль, вместо того чтобы заказывать бармену чего-нибудь эдакого, попросите его наполнить бокал чистым алкоголем. Эти 10 малоизвестных алкогольных напитков из разных уголков мира давно стали визитной карточкой своей страны, и все они невероятно хороши в чистом виде или, как максимум, с парой кубиков льда.

— Шартрёз —

Способ употребления: в качестве дижестива Крепость: от 40% от 69%

В состав французского ликера входит более 100 лекарственных растений. Изначально напиток появился как эликсир, который использовался исключительно для лечебных целей. Впоследствии рецептура его была адаптирована под 55-градусный ликер. Оригинальный состав и пропорции основы ликера из растительных компонентов знают лишь служители монастыря Гранд Шартрёз. Существует три основных вида ликера: традиционный Зелёный Шартрёз крепостью 55%, Жёлтый Шартрёз крепостью 40% и растительный эликсир Гранд-Шартрёз крепость 69%.

— Умэсю —

Способ употребления: со льдом или в чистом виде Крепость: 15%

История традиционного японского ликера берет свое начало в 16-17 веках. Напитку свойственен кисло-сладкий вкус, а изготавливается он из слив умэ, сётю и сахара.

— Мирто —

Способ употребления: как дижестив после еды Крепость: от 28% до 36%

Напиток является визитной карточкой итальянского острова Сардиния. Для изготовления ликера используются ягоды или листья миртового кустарника. В зависимости от того, на чем настаивался напиток, его цвет может меняться от белого до красного. Последний является наиболее распространенным. Ликер обладает сладким вкусом.

— Виньяк —

Способ употребления: как аперитив или дижестив, напиток должен быть комнатной температуры Крепость: 40%

По этим названием скрывается семейство бренди, которое производится на Балканах. Сначала напиток на основе винограда назвали коньяк, но такой подход категорически не понравился французам. Сербский напиток запретили называть «коньяк» и переименовали в виньяк. Напиток имеет темно-янтарный цвет и сложный вкусовой букет.

— Амарула —

Способ употребления: в чистом виде или с кофе Крепость: 17%

Символом этого южноафриканского сливочного ликера является слон. Семейство из отряда хоботные было выбрано неспроста: в брачный период слоны активно едят плоды марулы, также известного как слоновье дерево, из которых и изготавливается напиток. Этот сливочный ликер часто сравнивают с Бейлис, но у напитка есть свой особый аромат и легкий карамельный вкус.

— Метакса —

Способ употребления: в чистом виде Крепость: 38%-40%

Национальный греческий алкогольный напиток изготавливается из виноградных спиртов, которые проходят выдержку в дубовых бочках от 3 до 30 лет. Позже к дистилляту добавляют травяной настой и розовые лепестки, за счет чего напиток приобретает свой характерный вкус. Помимо вкусовых особенностей «Метакса» примечательна еще тем, что это был первый алкогольный напиток, который был продегустирован в космосе.

— Беренфанг —

Способ употребления: в чистом виде или с чаем Крепость: 35%

Ликер родом из Германии готовится на основе меда. По легенде, рецепт был придуман случайно охотниками на медведя. Они оставляли тарелки с медом, смешанным со спиртом, и ждали, когда медведь захмелеет. Для приготовления немецкого ликера мед смешивают со спиртом, водкой или же другим напитком с высоким содержанием алкоголя и настаивают несколько дней, добавив в него корицу и лимонную цедру. Напиток нельзя хранить на холоде, поскольку мед от этого засахарится.

— Сюз —

Способ употребления: как аперитив Крепость: 15%

Именно этот напиток попал на картину Пабло Пикассо «Бутылка Сюз». Один из самых старых французских аперитивов делается из настойки корней горечавки. С полученным экстрактом смешивают вино, которое после фильтруют и разливают по бутылкам.

— Дисаронно —

Способ употребления: в чистом виде или со льдом Крепость: 28%

Итальянский ликер производится на основе миндаля и абрикосовых косточек. Их настаивают на коньяке с добавлением 17 различных трав и специй. Ликер обладает сладким вкусом с привкусом миндаля.

— Golsing's Black Seal —

Способ употребления: в чистом виде или со льдом Крепость: от 40% до 75%

Главным напитком и визитной карточкой Бермудских остров является ром Golsing's Black Seal. Для напитка характерен насыщенный, глубокий вкус с оттенками патоки. Употребляют его в чистом виде, хотя 75% версию не будет лишним разбавить. Для этого у местных есть множество фирменных коктейлей, в том числе и культовый Dark’n Stormy, представляющий собой смесь рома Golsing's Black Seal и имбирного пива.